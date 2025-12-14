نيسان فيرسا الجديدة 2027 الجديدة .. شاهد

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان فيرسا موديل 2027، وتنتمي فيرسا لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتغييرات في التصميم التي ورثتها نيسان فيرسا الجديدة من طرازات نيسان الأكبر.

نيسان فيرسا الجديدة 2027 الجديدة

مواصفات نيسان فيرسا موديل 2027

زودت سيارة نيسان فيرسا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، خط سقف جديد، ومساحة زجاجية تمثل عناصر منقولة، وأعادت نيسان تصميم الواجهة الأمامية بشكل جذري.

تسميم نيسان فيرسا موديل 2027 مستوحي ملامحه من طراز مورانو (Murano)، وبها مصابيح أمامية LED مقسمة ومرتبطة بعنصر تزييني أسود لامع، وبها شبكة أمامية أنحف بكثير من ذي قبل، مقترنة بمدخل هواء سفلي ممدود.

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان فيرسا موديل 2027 بها، مصابيح خلفية أكثر حدة، وتم تعديل باب الصندوق الخلفي قليلاً ليشمل حروف Versa كبيرة، وتم وضع لوحة الأرقام الآن في وضعية أدنى مدمجة في الصداد الخلفي المنقح ببراعة، وبها تصميم محدث للوحة القيادة، وبها مجموعة عدادات رقمية، ونظام معلومات ترفيهي محدث.

محرك نيسان فيرسا موديل 2027

تحصل سيارة نيسان فيرسا موديل 2027 علي قوتها من منصة Nissan V، وهي نفس البنية التحتية الموجودة تحت كيكس من الجيل السابق و Kait الكروس أوفر الذي تم تقديمه مؤخراً.

تستمد سيارة نيسان فيرسا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسيتم إنتاج سيارة نيسان فيرسا موديل 2027 في مصنع نيسان في أجواسكالينتس بالمكسيك، وهذا تحول عن النموذج السابق، الذي تم بناؤه في منشأة CIVAC القديمة في كويرنافاكا .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

يعود تاريخ نيسان إلي جذور قديمة في عام 1911 مع شركة كايشينشا التي صنعت أول سيارة يابانية "DAT" عام 1914، لتتطور لاحقاً وتصبح جزء من تكتل نيهون سانجيو الذي تأسس عام 1928، وتم تسجل نيسان كشركة سيارات رسمياً في 1933، وانتجت أولى سياراتها باسم داتسون عام 1934 .