قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالسخنة
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
بحضور فوده والأشموني.. وزير الشباب والزملوط يفتتحان نادي الرماية بالوادي الجديد
قطر تدين هجوم سيدني: نعارض العنف والإرهاب بغض النظر عن الأسباب والدوافع
انقاذ 6 أطفال والبحث عن مفقود في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالإسكندرية
هالاند يتقدم لـ السيتي ضد كريستال بالاس بهدف فى الشوط الأول
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في سيدني
مرموش بديلا .. تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
خارجية الاحتلال: مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في هجوم سيدني
محافظ كفر الشيخ يناقش سبل مواجهة ظاهرة الكلاب الحرة والوقاية من السعار
بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان فيرسا الجديدة 2027 الجديدة .. شاهد

نيسان فيرسا الجديدة 2027 الجديدة
نيسان فيرسا الجديدة 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان فيرسا موديل 2027، وتنتمي فيرسا لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتغييرات في التصميم التي ورثتها نيسان فيرسا الجديدة من طرازات نيسان الأكبر.

نيسان فيرسا الجديدة 2027 الجديدة

مواصفات نيسان فيرسا موديل 2027

زودت سيارة نيسان فيرسا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، خط سقف جديد، ومساحة زجاجية تمثل عناصر منقولة، وأعادت نيسان تصميم الواجهة الأمامية بشكل جذري.

تسميم نيسان فيرسا موديل 2027 مستوحي ملامحه من طراز مورانو (Murano)، وبها مصابيح أمامية LED مقسمة ومرتبطة بعنصر تزييني أسود لامع، وبها شبكة أمامية أنحف بكثير من ذي قبل، مقترنة بمدخل هواء سفلي ممدود.

نيسان فيرسا الجديدة 2027 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان فيرسا موديل 2027 بها، مصابيح خلفية أكثر حدة، وتم تعديل باب الصندوق الخلفي قليلاً ليشمل حروف Versa كبيرة، وتم وضع لوحة الأرقام الآن في وضعية أدنى مدمجة في الصداد الخلفي المنقح ببراعة، وبها تصميم محدث للوحة القيادة، وبها مجموعة عدادات رقمية، ونظام معلومات ترفيهي محدث.

محرك نيسان فيرسا موديل 2027

تحصل سيارة نيسان فيرسا موديل 2027 علي قوتها من منصة Nissan V، وهي نفس البنية التحتية الموجودة تحت كيكس من الجيل السابق و Kait الكروس أوفر الذي تم تقديمه مؤخراً.

تستمد سيارة نيسان فيرسا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان فيرسا الجديدة 2027 الجديدة

وسيتم إنتاج سيارة نيسان فيرسا موديل 2027 في مصنع نيسان في أجواسكالينتس بالمكسيك، وهذا تحول عن النموذج السابق، الذي تم بناؤه في منشأة CIVAC القديمة في كويرنافاكا .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

نيسان فيرسا الجديدة 2027 الجديدة

يعود تاريخ نيسان إلي جذور قديمة في عام 1911 مع شركة كايشينشا التي صنعت أول سيارة يابانية "DAT" عام 1914، لتتطور لاحقاً وتصبح جزء من تكتل نيهون سانجيو الذي تأسس عام 1928، وتم تسجل نيسان كشركة سيارات رسمياً في 1933، وانتجت أولى سياراتها باسم داتسون عام 1934 .

السيارات السيدان نيسان فيرسا موديل 2027 محرك نيسان فيرسا موديل 2027 الكروس أوفر Kait منشأة CIVAC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أرشيفية

«المصل واللقاح» يحذر: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة من الأعوام السابقة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة.. كلمات نبوية تجلب لك المغفرة والأجر العظيم

الدكتور إبراهيم نجم

مستشار المفتي: مبادرات ندوة الإفتاء نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تسلّم شهادات إتمام البرنامج للدارسين الإندونيسيين

«ختام برنامج تعزيز كوادر العلماء».. مستشارة شيخ الأزهر تسلّم شهادات إتمام البرنامج للإندونيسيين

بالصور

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد