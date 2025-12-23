قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي
ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي
120 دقيقة رعب.. إخماد حريق مخزن الأخشاب في المرج
التحفظ على 7 ملايين جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
دعاء ثالث أيام شهر رجب لقضاء الحوائج والتيسير.. ردده في جوف الليل
الأحدث من نيسان.. جرافيت تظهر للأضواء تحت مفهوم رياضي

نيسان جرافيت
نيسان جرافيت
صبري طلبه

جرت نيسان كشفًا أوليًا عن سيارتها الجديدة من فئة الميني فان، والتي تحمل اسم جرافيت، في خطوة تعكس توجه العلامة اليابانية لتعزيز حضورها في فئة السيارات العائلية المدمجة.

سيتم إنتاج نيسان جرافيت في مصنع رينو الواقع بمدينة تشيناي الهندية، وهو المصنع نفسه الذي يتم فيه تصنيع طراز ترايبر، ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي الكامل عن السيارة في 21 يناير المقبل، على أن تبدأ بالوصول إلى صالات العرض في السوق الهندي خلال مارس 2026.

 نيسان جرافيت

أداء ومواصفات نيسان جرافيت

تعتمد نيسان جرافيت على منصة CMF-A+ نفسها المستخدمة في رينو ترايبر، وهي منصة مخصصة للسيارات الصغيرة والعائلية، ويُتوقع أن يبلغ طول السيارة قرابة 3.99 متر، ما يجعلها مناسبة للتنقل داخل المدن المزدحمة، وكما هو الحال في ترايبر، تأتي جرافيت بثلاثة صفوف من المقاعد، مع قدرة استيعابية تصل إلى 7 ركاب، وهو ما يعزز من طابعها العائلي.

 نيسان جرافيت

من المتوقع أن تُزود نيسان جرافيت بمحرك بنزين بسعة 1.0 لتر، يولد قوة 71 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 96 نيوتن متر، ويرتبط المحرك إما بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو ناقل حركة AMT، مع نظام دفع أمامي، هذه المنظومة تشير إلى تركيز السيارة على الاقتصاد في استهلاك الوقود.

تؤكد الصور الأولية أن نيسان جرافيت تعتمد بشكل أساسي على قاعدة رينو ترايبر، لكنها تحصل على تعديلات تصميمية تمنحها هوية خاصة، وتشمل هذه التغييرات شبكة أمامية أكبر تحمل شعار نيسان، إلى جانب تصميم مختلف لمصابيح LED الأمامية. 

كما يظهر الصدام الأمامي بعناصر تصميمية على شكل C، ما يمنح السيارة مظهرًا أعرض وحضورًا أوضح على الطريق، رغم الحفاظ على الخطوط العامة للهيكل، من المتوقع أن تركز المقصورة الداخلية لنيسان جرافيت على العملية والوظائف الأساسية.

 نيسان جرافيت

وتشير التوقعات إلى توفر شاشة مركزية للتحكم في النظام الترفيهي، مع دعم الاتصال بالهواتف الذكية، إلى جانب نظام تكييف هواء موزع على الصفوف المختلفة، كما يُرجح أن تشمل المقصورة إضاءة داخلية عملية، ومساحات تخزين متعددة، إلى جانب أنظمة الحماية والأمان.

ومع اقتراب موعد الكشف الرسمي، تبدو نيسان جرافيت إضافة جديدة تستهدف الباحثين عن سيارة ميني فان مدمجة تجمع بين العملية، والاعتمادية، وربما التكلفة المناسبة، إلى جانب عدد كبير من التجهيزات، والمظهر العصري.

