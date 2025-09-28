تشهد أسواق مواد البناء وعلي رئسها الحديد والاسمنت في مصر حالة من التذبذب في الأسعار، متأثرة بالمتغيرات المستمرة في السوقين المحلي والعالمي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة عمليات التشييد والبناء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 في مصر

وتعد أسعار الحديد والأسمنت من أبرز المؤشرات التي يراقبها المستثمرون والمستهلكون، نظرا لارتباطها الوثيق بحركة الإنشاءات والعقارات.

أسعار الحديد اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد انخفاضا ملحوظا لدى عدد من الشركات، متأثرة بتراجع حجم الطلب العقاري واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بجانب تراجع المضاربات في سوق خامات التصنيع.

وجاءت الأسعار كالتالي:

حديد عز: 38,100 جنيه.

حديد بشاي: 37,500 جنيه.

حديد الجارحي: 37,500 جنيه.

السويس للصلب: 37,500 جنيه.

حديد المصريين: 36,500 جنيه.

حديد المراكبي: 36,300 جنيه.

حديد العتال: 36,000 جنيه.

حديد الكومي: 35,000 جنيه.

حديد المعادي: 34,000 جنيه.

حديد بيانكو: 34,000 جنيه.

حديد عطية: 34,000 جنيه.

حديد المدينة: 34,000 جنيه.

مصر ستيل: 34,000 جنيه.

حديد سرحان: 33,000 جنيه.

حديد العشري: 33,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

تواصل أسعار الأسمنت تباينها بين الشركات، مع اختلاف السعر النهائي للمستهلك عن سعر المصنع نتيجة تكاليف النقل وحجم الطلب.

وجاءت الأسعار كالآتي:

أسمنت السويدي: 4,220 جنيه.

قنا (المسلة): 4,200 جنيه.

أسمنت السويس: 3,910 جنيه.

أسمنت المخصوص: 3,900 جنيه.

أسمنت مصر بني سويف: 3,900 جنيه.

أسمنت حلوان: 3,900 جنيه.

أسمنت وادي النيل: 3,800 جنيه.

أسمنت النصر: 3,800 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5: 3,800 جنيه.

أسمنت السهم: 3,750 جنيه.

أسمنت المعلم: 3,730 جنيه.

أسمنت الفهد: 3,720 جنيه.

أسمنت التعمير: 3,550 جنيه.

توقعات سوق مواد البناء

تشير التقديرات إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، نتيجة للتأثيرات العالمية مثل أسعار خام الحديد والفحم، بجانب العوامل المحلية المرتبطة بالطلب العقاري والسياسات الاقتصادية.

ويجب خبراء السوق المقاولين والمطورين العقاريين بمتابعة حركة الأسعار بشكل مستمر قبل اتخاذ قرارات الشراء أو التأجيل، بما يتناسب مع خططهم الاستثمارية، لتفادي أي خسائر محتملة أو زيادات غير متوقعة في التكلفة.