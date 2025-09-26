السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور

تواصل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنفيذ حملتها التوعوية تحت شعار "سلامتك تهمنا"، والتي تهدف إلى مواجهة السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، لما تمثله من مخاطر جسيمة على الركاب وسائقي القطارات، فضلًا عن الأضرار البالغة التي تلحق بجرارات وعربات القطارات وتعطل حركة التشغيل.



وأكدت الوزارة أن من أبرز هذه السلوكيات الخطرة: اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، إقامة معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد، شد فرامل الهواء أثناء سير القطار، إلقاء القمامة على القضبان، ركوب القطارات في أماكن غير مخصصة مثل التسطيح أعلى العربات أو بين الفواصل، بالإضافة إلى قيام بعض الأطفال بقذف القطارات بالحجارة، مما يؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وناشدت وزارة النقل جموع المواطنين ضرورة المشاركة بفاعلية في دعم جهود التوعية، والتعاون معها في نشر الثقافة الإيجابية للتعامل الآمن مع القطارات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار حركة التشغيل بانسيابية، مؤكدة أن سلامة الركاب تظل على رأس أولوياتها.