محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور

سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب
سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب
حمادة خطاب

تواصل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنفيذ حملتها التوعوية تحت شعار "سلامتك تهمنا"، والتي تهدف إلى مواجهة السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، لما تمثله من مخاطر جسيمة على الركاب وسائقي القطارات، فضلًا عن الأضرار البالغة التي تلحق بجرارات وعربات القطارات وتعطل حركة التشغيل.
 

وأكدت الوزارة أن من أبرز هذه السلوكيات الخطرة: اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، إقامة معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد، شد فرامل الهواء أثناء سير القطار، إلقاء القمامة على القضبان، ركوب القطارات في أماكن غير مخصصة مثل التسطيح أعلى العربات أو بين الفواصل، بالإضافة إلى قيام بعض الأطفال بقذف القطارات بالحجارة، مما يؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وناشدت وزارة النقل جموع المواطنين ضرورة المشاركة بفاعلية في دعم جهود التوعية، والتعاون معها في نشر الثقافة الإيجابية للتعامل الآمن مع القطارات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار حركة التشغيل بانسيابية، مؤكدة أن سلامة الركاب تظل على رأس أولوياتها.

وزارة النقل سكك حديد مصر مواجهة السلوكيات السلبية مخاطر جسيمة الركاب

