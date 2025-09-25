قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
منها مينى كوبر وكوبرا ليون.. سيارات 2026 هاتشباك في مصر
ترامب يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في "تخريب تقني" أعاق ظهوره خلال الجمعية العامة
مجدي عبد الغني: أوضة اللبس في الأهلي "متفرتكة".. وزيزو غيابه مؤثر
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي: 2.8% في 2025 و2% في 2026.. أضعف آفاق منذ عقود
رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو الأول هذا الموسم
النقل تكشف عن صور جديدة لتقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الخميس

أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية
أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية
علياء فوزى

استقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية وتباينت عالميا مطلع سبتمبر 2025، في ظل تباين مؤشرات العرض والطلب وتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس 25 سبتمبر  2025.

أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الحميس:

سجل سعر  الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد العالمية خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر 2025 تبايناً في حركة الأسعار بين الارتفاع والانخفاض لبعض المنتجات، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

وسجلت أسعار الخردة 335 دولارا / طن، مقارنة  338 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بتراجع 3 دولار. 

ارتفعت أسعار خام الحديد نحو  دولار لتسجل  106 دولار / طن، مقارنة بنحو 105 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما استقرت أسعار مربعات الصلب – البليت – لتتراوح ما بين 430 – 445 دولارا للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليح عند 540 – 550 دولارا / طن.

فرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب

وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أصدر ثلاث قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك اعتبارًا من الأحد الماضي وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
  
وتجدر الإشارة إلى أن نسب الرسوم المفروضة هي:
• مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن: 13.6% من القيمة سيف (CIF التكلفة والتأمين والشحن) وبحد أدنى 3673 جنيه للطن.
• مسطحات الصلب المدرفلة على البارد: 11.11% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4152 جنيه للطن.
• الصاج المجلفن: 12.16٪ من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4812 جنيه للطن.
• الصاج الملون: 4.94% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 2584 جنيه للطن.
• البيليت (منتجات نصف جاهزة من الحديد أو الصلب): 16.2% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4613 جنيه للطن.

أسعار الحديد الأسواق المحلية أسعار الحديد اليوم سعر طن الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

ترشيحاتنا

صلاة تجنيز

بحضور خمسة من الأساقفة.. صلاة جناز الراهب القمص أشعياء الأنطوني

المدرسة المطورة

المسئولية المجتمعية.. النقل : اوراسكوم تنهي أعمال تطوير مدرسة الشهيد أحمد شيبوب بمنطقة أبو قير| صور

الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها

تدشين أواني خدمة وأيقونات بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بأسوان

بالصور

أنغام بفستان هاند ميد في حفلها بلندن

انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد