عملات الأسواق الناشئة تعاني أمام الدولار مع استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة

تراجعت أغلب عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، وسط توقعات سادت بين المستثمرين باستمرار السياسة النقدية المتشددة وإبقاء الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، لاسيما بعد الإشارات المتباينة من مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر "MSCI"، الذي يقيس أداء سلة من عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، بنسبة 0.3% خلال تعاملات اليوم بالأسواق العالمية، في حين ارتفع مؤشر "بلومبرج" للدولار بنسبة 0.5%.

وأوضح خبراء، في تقرير لوكالة "ماركت ووتش" العالمية، أن صعود الدولار جاء بسبب تزايد التكهنات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، فضلا عن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وهو ما يدفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الأصول المقومة بالدولار.

وأشاروا إلى أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى حدوث ضغوط متنامية على الاقتصادات الناشئة، ومنها ارتفاع تكلفة خدمة الديون الخارجية المقومة بالعملة الأمريكية، فضلا عن زيادة تكاليف الاستيراد وتفاقم التضخم، وهو ما يدفع البنوك المركزية في هذه الدول إلى رفع الفائدة المحلية لمواجهة تراجع عملاتها.

