سمير عمر يعلن مهام جديدة لـ6 قيادات إعلامية في قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
اقتصاد

شيمي: مشروعات قطاع الأعمال العقارية شريك رئيسي في خطط التنمية المستدامة

وزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

تفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، جناحي شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية – التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير – وذلك خلال فعاليات معرض "سيتي سكيب مصر 2025"، في نسخته ال 14، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من كبار المطورين العقاريين، في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأشاد الوزير بما تضمنه جناحا الشركتين من مشروعات كبرى ومتنوعة، بما يعكس التطور المستمر والقدرة التنافسية المتنامية للشركات التابعة للوزارة في السوق العقارية المصرية. كما أثنى على الجهود المبذولة في التصميمات والتنفيذ وأسلوب العرض، بما يعكس صورة حضارية لمشروعات قطاع الأعمال العام العقارية.

وخلال الجولة، استعرض الوزير مشروع "جادينا – Jadinah" أحدث مشروعات شركة مصر الجديدة بمدينة نيو هليوبوليس على مساحة 300 فدان، والذي تشارك به خلال المعرض، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى 130 ألف متر مسطح وتضم 540 وحدة سكنية إلى جانب كلوب هاوس وثلاثة مبانٍ إدارية وتجارية ومول تجاري متكامل، فيما تم تخصيص 50% من مساحة المشروع للمسطحات الخضراء، على أن يبدأ التنفيذ مطلع عام 2026.

كما استعرض الوزير، خلال زيارته جناح شركة الإسكندرية، المشروعات المشاركة بالمعرض، وتشمل "أريبا 1" بالساحل الشمالي، في الكيلو 90 بطريق الإسكندرية – مطروح، على مساحة 80.4 ألف متر، ويضم 39 مبنى تحتوي على 344 وحدة سكنية و15 وحدة تجارية، بالإضافة إلى مشروع "أريبا السخنة"، على مساحة 104.8 ألف متر، ويضم 48 مبنى بعدد 750 وحدة سكنية و15 وحدة تجارية.

حريصون على الحضور في أكبر المحافل العقارية

وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه المشاركات تعكس حرص الوزارة على تعزيز الحضور في أكبر المحافل العقارية، وفتح المجال أمام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للأصول وتكثيف جهود البيع والتسويق باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة. كما أشاد الوزير بجهود شركة ريل مارك للتسويق العقاري – إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير – في الترويج للمشروعات العقارية وتسويقها داخل وخارج المعرض، مؤكدًا أن التكامل بين شركات التطوير العقاري والتسويق يعزز من قوة وتنافسية القطاع العقاري التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

رافق الوزير في جولته، اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والدكتور سامح العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والمهندس أيمن أبوبكر العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، وداليا العناني العضو المنتدب لشركة ريل مارك للتسويق العقاري.

وتجدر الإشارة إلى أن شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية لديهما محفظة واسعة من المشروعات العقارية والتنموية في مختلف أنحاء الجمهورية؛ منها مشروعات كبرى لشركة مصر الجديدة في مدينة نيو هليوبوليس مثل مشروع "جادينا"، إلى جانب مشروع حدائق العاصمة على مساحة 750 فدانًا، فضلًا عن تطوير الطرق الداخلية والأحياء القائمة وتعزيز البنية التحتية بمدينة نيو هليوبوليس بما تضمه من آلاف الوحدات السكنية. أما شركة الإسكندرية، فلديها مشروعات "جراند فيو سموحة 1,2,3"، ومشروع "راقية – الإبراهيمية"، و"النزهة تاورز" في الإسكندرية، إلى جانب مشروعات "أريبا" بالساحل الشمالي والعين السخنة، ومشروع "تيجان" في أسوان.

وزير قطاع الأعمال العام مصر الجديدة للإسكان الإسكندرية للاستثمارات والتنمية القابضة للتشييد الساحل الشمالي

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

البنك الأهلي ووادي دجلة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين البنك الأهلي ووادي دجلة

مدرب بنفيكا السابق على أعتاب تدريب الأهلي والاعلان الرسمي خلال ساعات

مدرب بنفيكا السابق على أعتاب تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات..تفاصيل

شعار الزمالك

الاتحاد الدولي يؤكد مشاركة سيدات الزمالك في بطولة العالم للأندية للكرة الطائرة

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

