الصندوق السيادي النرويجي.. كيف تتحرك أضخم ثروة عالمية ضد إسرائيل؟
أسعار الجنيه الذهب تتراوح بين 40,200 و40,400 جنيه
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل ركيزة رئيسية لاستراتيجية التطوير

وزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

 قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة إلى مقر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث التقى بقيادات الشركة والعاملين وتفقد مختلف الأقسام، واطلع على سير الأداء وموقف المشروعات والتوسعات والخطط والرؤى المستقبلية، ورافقه خلال الجولة الدكتور سامح السيد العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

وخلال الزيارة، أشار الوزير إلى أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تعد من أعرق شركات التطوير العقاري، ولديها محفظة متميزة من الأصول والمقومات التاريخية والتراثية الفريدة، فضلا عن الخبرات المتراكمة، ما يؤهلها لتحقيق انطلاقة أكبر في السوق العقارية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيف العمل لتعظيم الاستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل لها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية والجودة والصيانة، إلى جانب تحسين خدمات العملاء وتعزيز الحوكمة ومعايير الاستدامة.

 أكد المهندس محمد شيمي أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل ركيزة رئيسية لاستراتيجية التطوير بالشركة، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تنشيط وتطوير عمليات البيع والتسويق وتوسيع قنواته، سواء عبر مراكز البيع المباشر أو باستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، بما يعزز من تنافسية الشركة في السوق العقارية، وضرورة التدريب المستمر للعاملين ورفع كفاءتهم، إلى جانب الإسراع في تطبيق نظام (ERP) لتخطيط موارد المؤسسات بما يدعم كفاءة الإدارة والشفافية في الأداء.

متابعة تنفيذ المشروعات

وتابع الوزير الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى، ومنها "Jadinah - جادينا" أحدث مشروعات الشركة ويقع بمدينة نيو هليوبوليس على مساحة 300 فدان، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى 130 ألف متر مسطح وتضم 540 وحدة سكنية إلى جانب كلوب هاوس وثلاثة مبانٍ إدارية وتجارية ومول تجاري متكامل، فيما تم تخصيص 50% من مساحة المشروع للمسطحات الخضراء، على أن يبدأ التنفيذ مطلع عام 2026. ومن المقرر عرضه خلال مشاركة الشركة بمعرض سيتي سكيب 2025. 

كما استعرض الموقف الخاص بمشروع حدائق العاصمة المقام على مساحة 750 فدانًا، حيث انتهت الشركة من تصميم المخطط العام والتصميم التفصيلي لأول منطقة سكنية وقدمت للحصول على القرار الوزاري الخاص بها، مع التأكيد على أن المشروع يجب أن يكون نموذجًا للمدن الذكية والمستدامة. كذلك، تابع الوزير آخر مستجدات مشروع المنصورة على مساحة 52 ألف متر بنظام المشاركة، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود التسويقية للمشروع.

وتابع المهندس محمد شيمي أيضًا جهود رفع كفاءة مدينة نيو هليوبوليس، التي تضم نحو 3500 وحدة سكنية، من خلال تطوير شبكات الطرق الداخلية والأحياء القائمة، وتعزيز البنية التحتية من غاز وتليفونات أرضية، مع مراجعة الجداول الزمنية لأعمال التطوير بما يضمن جودة الخدمات، بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إجراءات تغيير نشاط قطعتي أرض بمساكن الشيراتون من سكني إلى إداري وتجاري، تمهيدًا لإنشاء مبنى إداري حديث يتناسب مع الطفرة التي تشهدها الشركة.

وفي خطوة تعكس حرص الشركة على التواجد في كبرى المحافل العقارية وعرض أحدث مشروعاتها، تستعد شركة مصر الجديدة لعرض مشروعها المتميز “جادينا” بمدينة نيو هليوبوليس ضمن مشاركتها في فعاليات معرض سيتي سكيب 2025، الذي يقام في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك بمشاركة أيضا شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية.

يشار إلى أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تعمل على خطة استراتيجية شاملة تتضمن التوسع في مساحات التطوير البالغة 2500 فدان بالمشاركة مع القطاع الخاص تماشيا مع رؤية الدولة في مزيد من التمكين للقطاع الخاص لتحقيق عوائد استثمارية نحو 170 مليار جنيه قابلة للزيادة، إلى جانب التركيز على تنشيط وتطوير عمليات البيع والتسويق وتوسيع قنوات التوزيع سواء عبر المراكز المباشرة في القاهرة ومصر الجديدة أو من خلال الأدوات الرقمية الحديثة.

 جدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة تعد من أعرق شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط. وقد احتفلت مؤخرًا بمرور 120 عامًا على إنشائها في احتفالية خاصة، شهدت إعادة افتتاح وتشغيل قصر غرناطة التاريخي بعد عملية تطوير وترميم شاملة، ليصبح منصة ثقافية وسياحية لأهالي مصر الجديدة وزوارها، وليجسد الجمع بين الحفاظ على التراث والانطلاق نحو مستقبل عمراني حديث.

