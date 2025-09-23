قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
آس الإسبانية تكشف عن أسباب ابتعاد محمد صلاح عن الفوز بالكرة الذهبية
خبير: الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج يقودان قاطرة الاقتصاد بقوة
صحيفة برتغالية: الأهلي يتحرك للتعاقد مع برونو لاج مدرب بنفيكا السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تخطي الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم

سبائك
سبائك
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع تباين طفيف بين الأوزان المختلفة، في ظل متابعة المستثمرين لمستجدات السوق المحلي والدولي للذهب.

أسعار السبائك الذهبية كالتالى :

سبيكة 1 جرام: 5,771 جنيهًا

سبيكة 2.5 جرام: 14,839 جنيهًا

سبيكة 5 جرامات: 29,454 جنيهًا

سبيكة 10 جرامات: 58,907 جنيهًا

سبيكة 20 جرامًا: 117,814 جنيهًا

أونصة ذهب (31.1 جرام): 179,633 جنيهًا

سبيكة 50 جرامًا: 294,535 جنيهًا

سبيكة 100 جرام: 589,070 جنيهًا

سبيكة 250 جرام: 1,472,675 جنيهًا

سبيكة 500 جرام: 2,945,350 جنيهًا

سبيكة 1 كيلو: 5,890,700 جنيهًا

وتشير المؤشرات إلى أن السبائك الصغيرة مثل 1 و2.5 و5 جرامات تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين الأفراد لقابلية تداولها بسهولة، بينما يفضل المستثمرون المتوسطون الاحتفاظ بالسبائك من 10 و20 و50 جرامًا على المدى المتوسط أو الطويل.

أما السبائك الكبيرة مثل 100 و250 و500 جرام و1 كيلو فتعد وسيلة مفضلة للتحوط ضد تقلبات الأسعار وارتفاع الطلب العالمي

ويظل الطلب على السبائك مرتبطًا مباشرة بأسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار

كما يؤثر توفر السبائك لدى البنوك وشركات الاستثمار على حركة السوق المحلي

ويستمر عيار 24 قيراطًا في تصدر المشهد كونه يوفر نقاءً عاليًا يجعل السبائك استثمارًا آمنًا للمختلفة فئات المستثمرين.

سعر السبائك سبائك كبيرة عيار24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي

المساعدات لغزة

المنظمات الأهلية الفلسطينية تثمن جهود مصر لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

صورة أرشيفية

مخطط متاحف: قناع توت عنخ آمون يُعرض في المتحف الكبير بطريقة استثنائية وجذابة

بالصور

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد