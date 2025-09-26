قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد طلعت يهاجم طاقم تحكيم مباراة أبو قير للأسمدة والسكة الحديد مودرن

خالد طلعت
خالد طلعت
باسنتي ناجي

هاجم الناقد الرياضي خالد طلعت الحكم إبراهيم محجوب والحكام المساعدين محمد مجاهد وحسام السجيني في مباراة ابو قير للأسمدة والسكة الحديد مودرن.

وكتب خالد طلعت عبر صفحتة علي لاي فيسبوك: "أخطاء كارثية فادحة من الحكم ابراهيم محجوب والحكام المساعدين محمد مجاهد وحسام السجيني في مباراة ابو قير للأسمدة والسكة الحديد مودرن".

وأضاف: حارس أبو قير مسك الكورة بايده والمدافع مرجعهاله والحكم شاهد مشافشي حاجه !!!".

وفي إطار آخر، أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، أن هناك استياء داخل الزمالك من تلقى 25 دعوة فقط لحضور مباراة الأهلي المقبلة، وسوف يتم التعامل بالمثل في لقاء الدور الثنائي.

وقال يحيى: من الوارد دخول محمود جهاد وأحمد ربيع لقائمة الزمالك أمام الأهلي في ظل الغيابات بسبب الاصابات، وعودة الثنائي هامة للغاية خلال تلك المباراة.

وأضاف: موقف دونجا لم يحسم حتى الآن من اللحاق بلقاء الأهلي، ولذلك لابد من تجهيز كل اللاعبين المتاحين لهذه المباراة، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي او احتياطي.

وواصل: الزمالك سيخوض لقاء غزل المحلة القادمة على ملعب هيئة قناة السويس.

وأشار إلى أن الزمالك فرط في فرصة كبيرة في توسيع الفارق مع باقي المنافسين بعدما تعادل مع الجونة، خصوصا أن الأهلي سيدخل بقوة في المنافسة.

خالد طلعت الاهلي الزمالك

