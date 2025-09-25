مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بأسيوط

لقي شخص مصرعه بعدما صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد خلف مديرية التنظيم والإدارة بمدينة أسيوط.

قطار يدهس شخصا بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة السكة الحديد يفيد بورود إخطار بمصرع شخص بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره خلف مديرية التنظيم والإدارة.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط قسم شرطة ثان أسيوط والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص مصرع “أحمد. ح”، 43 عامًا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.