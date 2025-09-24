قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو

المرور
المرور
البهى عمرو

أكد الخبير المروري أحمد هشام أن القرار الجديد الصادر من وزارة الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور ينطبق فقط على الرخص المهنية والرخص الخاصة بنقل الركاب، ولا يسري على رخص القيادة الخاصة.

وأوضح هشام أن الغرض من القرار هو الحد من الحوادث المروعة الناتجة عن تعاطي قائدي المركبات للمواد المخدرة أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن حادث "السنابلة" الذي أسفر عن وفاة 19 فتاة وقائد أتوبيس كان من أبرز الدوافع وراء هذه التعديلات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 1741 لسنة 2025 لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ويتضمن استبدال نصوص المواد 259 و261، بحيث تشترط إثبات اللياقة الصحية لطالب الرخصة عبر الكومسيون الطبي التابع للحكومة أو الطب الشرعي، مع خضوع القرار للاستعلام الأمني والتأكد من صحته.

وأشار هشام إلى أن التقرير الطبي الصادر من الكومسيون مدته 90 يومًا فقط، ويجب تقديمه خلال هذه الفترة لاستخراج الرخصة، وإلا يسقط ويُعاد طلب تقرير جديد.

وأوضح شروط الحصول على الرخص المهنية أن البنود التي يجب على المتقدم الالتزام بها تتضمن: بند 2 الالتحاق بدورة تدريبية معتمدة لاكتساب مهارات القيادة الآمنة، وبند 3 تقديم شهادة طبية معتمدة من جهة حكومية، وبند 4 اجتياز اختبار إشارات المرور بأنواعها، وبند 6 اجتياز الاختبار الفني في القيادة للتأكد من الكفاءة.

وقال هشام إن هذه الإجراءات لا تسري فقط عند استخراج الرخصة لأول مرة، وإنما أيضًا عند تجديدها، حيث يُطلب من السائق تقديم شهادة طبية جديدة تؤكد خلوه من المخدرات واستمرار تمتعه باللياقة الصحية.

وزارة الداخلية الداخلية المرور قانون المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

ترشيحاتنا

ارشيفية

بسبب خناقة والديه.. إصابة رضيع بكسر في الجمجمة بالوراق

ارشيفية

لمس جسدها.. طالبة تتهم طبيب أسنان بالتحرش بها داخل عيادته

أرشيفية

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة تعاطي المواد المخدرة في العمرانية

بالصور

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد