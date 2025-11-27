بدلا من تراكم الغرامات.. شروط وأوراق تجديد رخصة القيادة الخاصة

أوضحت وزارة الداخلية، شروط وأوراق تجديد رخصة القيادة الخاصة وتكاليف الإجراءات الضرورية داخل وحدة المرور، وذلك للتيسير على المواطنين من أصحاب المركبات الخاصة، منعًا لتراكم الغرامات والمخالفات، ويتم تجديد رخصة القيادة كل 10 سنوات وهي فترة طويلة تلزم المواطن بمتابعة حالة الرخصة لدفع الغرامات أولا بأول قبل موعد التجديد، والالتزام بشروط وأوراق تجديد رخصة القيادة الخاصة.

شروط وأوراق تجديد رخصة القيادة الخاصة

حددت وزارة الداخلية المصرية شروط وأوراق تجديد رخصة القيادة الخاصة، والتي تمتد صلاحيتها لمدة 10 سنوات، ويُمنح المواطن 30 يومًا بعد انتهاء صلاحيتها لتجديدها، منعًا لتطبيق الغرامات والعقوبات التي تصل إلى سحب الرخصة تمامًا.

وعلى الموقع الرسمي للوزارة، يتم عرض شروط وأوراق تجديد رخصة القيادة الخاصة قبل البدء في خطوات التجديد الكترونيًا، حيث يشترط توافر الشروط التالية:

ـ تقديم تحليل للمواد المخدرة صادر من الجهات المختصة.

ـ عدم وجود حكم نهائي ضد المتقدم في جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة.

ـ يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​.

ـ يجب دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

ـ لا يجوز توصيل الرخصة للمواطن في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني ​​​.

ـ عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين ام انه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة خاصة

يلتزم المواطن بتجهيز المستندات المطلوبة لتجديد رخصة خاصة مسبقًا منعًا لرفض الطلب في حالة غياب أحد المستندات التالية:

ـ رخصة القيادة المنتهية

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل

ـ شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"

ـ وصل الكشف الطبي داخل إدارة المرور.

تجديد رخصة القيادة الخاصة في مصر

من أجل تجديد رخصة القيادة الخاصة في مصر، يتبع المواطن الخطوات التالية والتي تتطلب منه التوجه إلى وحدة المرور المختصة حسب محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي:

ـ الذهاب إلى وحدة المرور والتوجه إلى شباك تجديد رخص القيادة الخاصة.

ـ سحب طلب تجديد "نموذج 256" وملء البيانات.

ـ تقديم صورة من البطاقة الشخصية مع اطلاع الموظف على الأصل.

ـ تقديم صورة من شهادة التخرج مع اطلاع الموظف على أصل الشهادة.

ـ تقديم 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

ـ تقديم شهادة طبية مختومة من مستشفى حكومي تفيد بخلو المتقدم من الأمراض الباطنة وصحة النظر، ويمكن الحصول على ذلك في بعض وحدات المرور من خلال عيادة طبية للكشف على السائقين.

ـ تقديم ملف تجديد الرخصة من إدارة المرور التابع لها المتقدم.

ـ تقديم شهادة براءة ذمة (شهادة المخالفات).

ـ دفع الرسوم المطلوبة

ـ التصوير داخل الوحدة.

ـ استلام الرخصة.

سعر تجديد رخصة القيادة الخاصة

يختلف سعر تجديد رخصة القيادة الخاصة حسب حالتها، فالرخصة التي لا توجد عليها مخالفات أو غرامات مسجلة، تكون تكلفة تجديدها 1105 جنيهات، أما الرخص التي تراكمت عليها مخالفات أو غرامات، يلتزم المواطن بتسديدها أولا قبل تجديد الرخصة.

ما المطلوب عند تجديد رخصة القيادة الخاصة؟

يطلب من المواطن عند تجديد رخصة القيادة الخاصة، أن يتوجه إلى وحدة المرور لاستخراج عدة مستندات مرفقة برسوم مدفوعة لا يتم تجديد الرخصة إلا بها، وهي كالتالي:

ـ التوجه إلى شباك مخالفات المركبات لاستخراج شهادة المخالفات برسوم 50 جنيهًا، إضافة إلى سداد المخالفات والغرامات السابقة.

ـ الخضوع للكشف الطبي داخل وحدة المرور بتكلفة 300 جنيه، مع الاحتفاظ بوصل الدفع، للحصول على تقرير مختوم يشمل فحص النظر وفصيلة الدم والكشف عن سلامة الأطراف.

ـ شراء ورقة بيانات من وحدة المرور بتكلفة 125 جنيهًا.

ـ تسليم الأوراق المطلوبة في الشباك المختص والحصول على إيصال دفع الضريبة في الخزينة.

ـ دفع 630 جنيهًا ضرائب من خلال الفيزا.

ـ تسليم إيصال دفع الضريبة إلى الشباك المختص ثم إرسال الملف إلى وحدة طبع الرخصة.