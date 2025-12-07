قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاجم آرسنال يعلق على السقوط المدوي أمام أستون فيلا ويعد برد قوي في الجولات المقبلة

جيوكيريس
جيوكيريس
إسلام مقلد

علّق السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم آرسنال، على الهزيمة القاسية التي تلقاها فريقه أمام أستون فيلا، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أن الخسارة في الدقائق الأخيرة تترك أثراً مضاعفاً على اللاعبين، لكنها في الوقت نفسه تحمل درساً مهماً للمستقبل.

وكان آرسنال قد سقط بنتيجة 2-1 على ملعب فيلا بارك، بعدما تقدم أصحاب الأرض عبر مات كاش في الدقيقة 36، قبل أن ينجح البديل لياندرو تروسارد في إعادة اللقاء إلى نقطة التعادل بحلول الدقيقة 52.

فوز أستون فيلا

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، خطف فيلا الفوز بهدف قاتل سجله إيميليانو بوينديا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحرم آرسنال من الخروج بنقطة ثمينة.

وقال جيوكيريس، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الطريقة التي خسر بها الفريق تزيد من قسوة الهزيمة، موضحاً: "لسوء الحظ استقبلنا هدفاً في اللحظات الأخيرة أمام أستون فيلا، إنه أمر صعب للغاية، لكنه جزء من كرة القدم وسنتعلم منه كثيراً".

جوانب إيجابية

وأشار مهاجم المدفعجية إلى أن هناك بعض الجوانب الإيجابية التي يمكن استخلاصها رغم مرارة الخسارة، قائلاً: "دائماً ما يمكنك العثور على إيجابيات في مثل هذه المباريات، لكن السقوط بهذا الشكل في الثواني الأخيرة يظل قاسياً".

وتسببت هذه الهزيمة في إيقاف سلسلة اللا هزيمة التي كان يحققها آرسنال، والتي امتدت لـ18 مباراة متتالية، ليجد الفريق نفسه أمام مرحلة جديدة تتطلب استعادة التوازن سريعاً والعودة إلى مسار الانتصارات للحفاظ على موقعه في سباق الصدارة.

فيكتور جيوكيريس أستون فيلا آرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الحكومة المصرية قامت بأنشاء منظومة متكاملة للمخلفات في القليوبية

القليوبية توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة بالمحافظة

القمص إيرينيئوس البرموسي وقداسة الكاثوليكوس

مشاركة الكنيسة القبطية في قبرص في احتفال الكنيسة الأرمنية بمرور 38 سنة على حبرية قداسة الكاثوليكوس

القداس الإلهي

قداس الذكرى السنوية الثالثة لنياحة نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أزمة أخلاق

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: كلب يونس

