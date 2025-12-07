مهاجم آرسنال يعلق على السقوط المدوي أمام أستون فيلا ويعد برد قوي في الجولات المقبلة

علّق السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم آرسنال، على الهزيمة القاسية التي تلقاها فريقه أمام أستون فيلا، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أن الخسارة في الدقائق الأخيرة تترك أثراً مضاعفاً على اللاعبين، لكنها في الوقت نفسه تحمل درساً مهماً للمستقبل.

وكان آرسنال قد سقط بنتيجة 2-1 على ملعب فيلا بارك، بعدما تقدم أصحاب الأرض عبر مات كاش في الدقيقة 36، قبل أن ينجح البديل لياندرو تروسارد في إعادة اللقاء إلى نقطة التعادل بحلول الدقيقة 52.

فوز أستون فيلا

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، خطف فيلا الفوز بهدف قاتل سجله إيميليانو بوينديا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحرم آرسنال من الخروج بنقطة ثمينة.

وقال جيوكيريس، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الطريقة التي خسر بها الفريق تزيد من قسوة الهزيمة، موضحاً: "لسوء الحظ استقبلنا هدفاً في اللحظات الأخيرة أمام أستون فيلا، إنه أمر صعب للغاية، لكنه جزء من كرة القدم وسنتعلم منه كثيراً".

جوانب إيجابية

وأشار مهاجم المدفعجية إلى أن هناك بعض الجوانب الإيجابية التي يمكن استخلاصها رغم مرارة الخسارة، قائلاً: "دائماً ما يمكنك العثور على إيجابيات في مثل هذه المباريات، لكن السقوط بهذا الشكل في الثواني الأخيرة يظل قاسياً".

وتسببت هذه الهزيمة في إيقاف سلسلة اللا هزيمة التي كان يحققها آرسنال، والتي امتدت لـ18 مباراة متتالية، ليجد الفريق نفسه أمام مرحلة جديدة تتطلب استعادة التوازن سريعاً والعودة إلى مسار الانتصارات للحفاظ على موقعه في سباق الصدارة.