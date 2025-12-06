استون فيلا يكسر سلسلة اللاهزيمة لـ أرسنال في جميع المسابقات

كسر نادي أستون فيلا سلسلة عدم الخسارة لنادي أرسنال في جميع المسابقات (18 مباراة)، بعد الفوز عليه 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ اللقاء بمحاولات مبكرة من أرسنال، حيث أهدر بن وايت فرصة في الدقيقة الثالثة بعدما مرر الكرة بقوة إلى زميله، قبل أن تشهد الدقيقة الثامنة فوضى داخل منطقة الجزاء لم يحتسب لها ركلة جزاء لصالح أستون فيلا.

وحاول أولي واتكنس من أستون فيلا التسجيل بتسديدة منخفضة داخل منطقة الجزاء، لكن ديفيد رايا تصدى لها ببراعة، كما تصدى إيميليانو مارتينيز لمحاولة خطيرة من بوكايو ساكا خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 22، تم إلغاء هدف أرسنال للاعب إيبيريشي إيزي بسبب التسلل، قبل أن يواصل الفريقان تبادلهما للهجمات.

وحاول ماتي كاش من أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 37 بتسديدة منخفضة داخل منطقة الجزاء، لكنها لم تجد طريقها للشباك.

وتمكن أرسنال من التقدم مؤقتاً عبر لياندرو تروسارد الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بسهولة إلى الشباك، لكن أستون فيلا رد سريعاً في الدقائق الأخيرة، حيث سجل إيميليانو بوينديا الهدف الثاني لفريقه ليقلب النتيجة ويمنح فريقه الفوز.

وبهذا الفوز، ظل أرسنال في صدارة الدوري برصيد 33 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الثاني بنفس الرصيد، مع الأفضلية في المواجهات المباشرة.