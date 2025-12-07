كمال درويش يهاجم شيكابالا: أنت معندكش خبرة إدارية عشان تتكلم على مجلس الزمالك

انتقد كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، التصريحات التي ادلى بها محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الكرة السابق بالنادي.

وقال درويش في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: شيكابالا معندوش القدرة على التفكير في ادارة المؤسسات.

واضاف: شيكابالا هو أسطورة ولاعب كرة ولكن ليس لديه اي خبرات ادارية واقتصاديات في الأندية الكبرى مثل نادي الزمالك.

وتابع: لابد من تكاتف الجميع حول الزمالك اما عودة الأرض او ايجاد ارض بديلة ومساهمة ملايين الزملكاوية في دعم نادي الزمالك، نحن نتحدث عن حلول ولن نتحدث عن سلبيات ولابد من ايجاد حلول.