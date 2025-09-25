استخراج تصريح سفر مستعجل.. الخطوات والأوراق

يبحث الكثير من الشباب عن طريقة استخراج تصريح السفر ، وهو من الأوراق الهامة المطلوبة عند السفر للخارج ،ويتم إصدار تصريح السفر من خلال إدارة التجنيد والتعبئة، التابعة لهيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، بناء على موقف الشخص من الخدمة العسكرية ومكان أدائه للخدمة.

ماهو تصريح السفر ؟

يمثل تصريح السفر وثيقة رسمية لا غنى عنها لضمان مغادرة المواطنين المصريين البلاد بشكل قانوني.

وبتطبيق الخطوات الصحيحة سواء عبر الإنترنت أو من خلال التوجه إلى إدارات التجنيد والتعبئة، يتمكن الراغبون في السفر من الحصول على التصريح بسهولة دون مواجهة أي مشكلات قانونية.

استخراج تصريح سفر

أماكن استخراج تصريح السفر 2025

يمكن استخراج تصريح السفر من خلال التوجه إلى إدارة التجنيد والتعبئة في القاهرة أو منطقة تجنيد القاهرة.

أما المواطنون المقيمون في المحافظات الأخرى، فيمكنهم التوجه إلى قسم التجنيد التابع لمديرية الأمن بكل محافظة لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

للحصول على تصريح السفر، يجب تجهيز عدد من المستندات المهمة والتي تشمل:

• أصل شهادة الموقف من التجنيد

• أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها

• نموذج 14 وختمه مع تقديم صورة منه

• طلب إيضاح فرد احتياط يتم استخراجه يوم التقديم

• أصل مذكرة السفر وأصل عقد العمل بالنسبة للمسافرين بغرض العمل

• أصل جواز السفر وصورة ضوئية منه

كيفية استخراج برنت تأمينات 2025.. الشروط والأوراق استخراج رخصة قيادة 2025.. الشروط الجديدة والأوراق استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة الشروط الجديدة لاستخراج رخصة قيادة 2025

شكل تصريح السفر

مدة تصريح السفر

مدة صلاحية تصريح السفر الإلكتروني من 3 أشهر إلى 6 أشهر، حسب الغرض من السفر، كما يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل تاريخ السفر.

استخراج تصريح السفر من وزارة الداخلية

يمكن من خلال تطبيق وزارة الداخلية استخراج تصريح سفر عبر هذه الخطوات:

- يتم تحميل تطبيق وزارة الداخلية على الهاتف المحمول.

- بعدها يتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

- يتم النقر على أيقونة "استخراج تصريح سفر".

- يتم ملء البيانات المطلوبة، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وموقف التجنيد ومدة السفر والغرض من السفر.

- دفع رسوم تصريح السفر.

- يتم طباعة تصريح السفر.

خطوات استخراج تصريح سفر أون لاين :

ادخل على موقع وزارة الدفاع – إدارة التجنيد والتعبئة اضغط هنـــــــــــــــــا.

سيظهر لك تسجيل طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر

قم بتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة أمامك

ادخل الاسم كاملا وموقف التجنيد والرقم القومي

قم بإدخال رقم الهاتف عليه واتساب لاستلام صورة التصريح

قم بتسجيل المحافظة وتاريخ السفر والغرض منه والدولة المتوجه لها

اضغط على تسجيل البيانات واحتفظ برقم الطلب

قم بدفع رسوم تصريح السفر إلكترونيًا، أو عبر تطبيق فوري

استخراج تصريح سفر مستعجل عبر واتساب

ويمكن الاستعلام عن طلب استخراج تصريح السفر ومعرفة نتيجته بالاتصال على رقم 15499، كما يمكن الاتصال بالأرقام الآتية في حالة وجود أي مشكلة أثناء تسجيل الخدمة (0226332871 - 0226339824 – 0226336821)