طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
التعليم تبدأ استعداداتها المبكرة لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025

ياسمين بدوي

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المبكرة لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 

حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا إلى المديريات التعليمية،  فى إطار بدء التجهيز والإعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مطالبة مديري المديريات التعليمية بموافاة الوزارة بالبيانات التالية:

  • بيانات مديرى المدارس الثانوية والإعدادية
  •   كشف بأسماء وبيانات مديري ووكلاء المدارس الثانوية ( ذكور وإناث )
  •  كشف بأسماء وبيانات مديري ووكلاء المدارس الإعدادية ذكور فقط، على أن يكون كشف كل مرحلة على حدة طبقا للجدول التالي: الاسم - الإدارة- الوظيفة مدير / وكيل - الرقم القومي - التليفون المحمول - كود المعلم
  • وشددت وزارة التربيج والتعليم والتعليم الفني على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة أن يتم إرسال هذه البيانات فى صورة ورقية وإلكترونية بملف اكسيل.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 هو يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعداد و إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل وقت كافي من موعد بدء الامتحانات

ومن المعتاد أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 هو جدول موحد على مستوى الجمهورية في جميع محافظات مصر 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تراعي عند اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 راحة ومصلحة طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون انحياز لأي شعبة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب 

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، يتم إعلانه فوراً في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلى جانب نشره على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت .
 

