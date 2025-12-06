غياب مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر سيتي نظيره سندرلاند في الخامسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سندرلاند

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: خوسانوف، جون ستونز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني ريندرز، ريان شرقي.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، هالاند.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على فولهام بنتيجة 5-4، في واحدة من أكثر مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي إثارة خلال موسم 2025-2026، اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء على ملعب كرافين كوتاج، شهد تقلبات عديدة قبل أن يحسمه رجال بيب جوارديولا بصعوبة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي