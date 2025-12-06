غياب مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر سيتي نظيره سندرلاند في الخامسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سندرلاند
حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: خوسانوف، جون ستونز، جفارديول، نيكو أوريلي.
خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني ريندرز، ريان شرقي.
خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، هالاند.
وحقق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على فولهام بنتيجة 5-4، في واحدة من أكثر مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي إثارة خلال موسم 2025-2026، اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء على ملعب كرافين كوتاج، شهد تقلبات عديدة قبل أن يحسمه رجال بيب جوارديولا بصعوبة.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي
- آرسنال – 30 نقطة
- مانشستر سيتي – 28 نقطة
- تشيلسي – 24 نقطة
- أستون فيلا – 24 نقطة
- برايتون – 22 نقطة
- سندرلاند – 22 نقطة
- مانشستر يونايتد – 21 نقطة
- ليفربول – 21 نقطة
- إيفرتون – 21 نقطة
- كريستال بالاس – 20 نقطة
- برينتفورد – 19 نقطة
- بورنموث – 19 نقطة
- توتنهام – 18 نقطة
- نيوكاسل – 18 نقطة
- فولهام – 17 نقطة
- نوتينجهام – 12 نقطة
- وست هام – 11 نقطة
- ليدز – 11 نقطة
- بيرنلي – 10 نقاط
- ولفرهامبتون – نقطتان