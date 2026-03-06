مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار مع كوريا الجنوبية

إلتقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تشوي بيونغ سون، القائم بأعمال سفارة جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون في الاستثمار، التجارة، والصناعة.

وجاء اللقاء في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية من خلال تحديد فرص استثمارية قابلة للتنفيذ في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، وأن هناك فرصًا واسعة للتعاون تشمل الاستثمار، الصناعة، دعم الشركات الناشئة، رأس المال المخاطر، والمشروعات الصناعية الكبرى.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تحويل محاور التعاون المقترحة إلى فرص استثمارية ومشروعات قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن عددًا من الجهات المصرية قدمت بالفعل مقترحات أولية يتم تطويرها وتحويلها إلى برامج عمل تفصيلية بأهداف وآليات واضحة.

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين البلدين يمتد إلى تعزيز التجارة البينية وزيادة فرص التصدير، خاصة في القطاعات التي تسعى مصر لتعميق التصنيع المحلي فيها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.

تنظيم حركة التجارة

وأضاف أن مجالات التعاون تشمل تنظيم حركة التجارة والرقابة على الصادرات والواردات، تطوير نظم إدارة المخاطر، تبادل البيانات التجارية وفق أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من التجربة الكورية في دعم وتنمية الصادرات والترويج التجاري. كما تشمل التعاون بين هيئات الترويج التجاري لفتح أسواق جديدة وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية.

كما تناول اللقاء المقترحات المقدمة من الجانب الكوري في مجالات البطاقات الإلكترونية، تكنولوجيا المعلومات، الابتكار، والتعاون الصناعي، مشيرًا إلى أن الجهات المصرية تدرس هذه المقترحات وتحولها إلى برامج ومبادرات عملية لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار الوزير إلى التوجه نحو إطلاق مفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية خلال العام الجاري، عقب توقيع مذكرة تفاهم لإعداد المفاوضات، مؤكدًا أن هذا الاتفاق سيدعم تدفقات الاستثمار ويعزز التجارة الثنائية.

من جانبه، أكد السيد تشوي بيونغ سون أن كوريا الجنوبية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى تشكيل فريق عمل مشترك عقب زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر لمتابعة تنفيذ المبادرات المشتركة. كما أعرب عن تطلع الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في السوق المصري، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.