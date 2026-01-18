قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع تكتيكي ورحيل سلوفيني ومغادرة حارس شاب| ماذا يحدث في الأهلي؟
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟
وزير الصحة السوداني: ليس لدينا أزمة غذاء.. والعمليات الحربية تسببت في سوء التغذية
مفتي الجمهورية يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الأوروبي الإسلامي
"مصفاة الذهب المصرية".. خطوة استراتيجية لتعظيم عوائد "المعدن الأصفر" محلياً
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لمدة 24 ساعة فقط.. تغيير موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان المتوسط، والتي من جانبها كشفت منصة مصر العقارية عن تغيير موعد فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط المتاحة بمدينة الإسماعيلية الجديدة، والتي يتم التقديم عليها حصريا من خلال المنصة، وذلك بعد عودة الموقع للعمل عقب توقف استمر نحو 5 أيام لإجراء تحديثات دورية، وفق ما أعلنته المنصة عبر موقعها الرسمي.

تغيير موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان المتوسط

أوضحت منصة مصر العقارية أن موعد فتح باب الحجز الجديد لوحدات الإسكان المتوسط المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل سيكون يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026 فقط، ولمدة يوم واحد، على أن يتم الحجز إلكترونيا عبر الرابط المخصص للمشروع، مع إتاحة الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما.

وأكدت المنصة أن الحجز يقتصر على المواطنين الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز لكل وحدة بقيمة 250 ألف جنيه، وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

أسعار وحدات الإسكان المتوسط في الإسماعيلية الجديدة

وبشأن أسعار وحدات الإسكان المتوسط بمدينة الإسماعيلية الجديدة، أوضحت منصة مصر العقارية أن سعر الوحدة يختلف وفقا للمساحة، حيث تتراوح الأسعار بين 1 مليون و346 ألف جنيه و1 مليون و584 ألف جنيه، بينما تتراوح المساحات بين 124 و144 مترا مربعا.

خطوات التسجيل في منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان المتوسط

يتم التسجيل والحجز عبر منصة مصر العقارية من خلال عدد من الخطوات، تشمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة، ثم إنشاء حساب مستخدم جديد، وإدخال بيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وتسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم المستخدم، وإدخال اسم الأم الأول ورقم المصنع المدون أسفل الصورة الشخصية بالبطاقة، مع التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط والأحكام.

وبعد تفعيل الحساب من خلال رسالة التأكيد، يتم تسجيل الدخول إلى المنصة واستكمال البيانات المطلوبة، ثم الاطلاع على كراسة الشروط، واختيار المشروع والوحدة السكنية، وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيا، وسداد مبلغ جدية الحجز عبر وسائل الدفع المعتمدة.

خطوات حجز وحدات ديارنا عبر منصة مصر العقارية

تتم عملية حجز وحدات ديارنا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر العقارية، ثم اختيار قائمة المشروعات، وتحديد المشروع الذي تم التقديم عليه، واختيار الوحدة السكنية بعد الاطلاع على تفاصيلها، على أن تصل رسالة تأكيد بإتمام عملية الحجز.

موعد حجز وحدات ديارنا عبر منصة مصر العقارية

ويستمر تخصيص وحدات مشروع ديارنا ضمن المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة، حتى مساء الاثنين 19 يناير 2026.

شروط حجز وحدات ديارنا

ويقتصر التقدم لحجز وحدات المرحلة الثانية من مشروع ديارنا على المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز كاملا، واستوفوا جميع الشروط المعلنة عبر منصة مصر العقارية.

الجدول الزمني لتخصيص شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية

حددت منصة مصر العقارية الجدول الزمني لتخصيص شقق الإسكان المتوسط والفاخر والمتميز، حيث يتم حجز شقق ظلال خلال الفترة من الثلاثاء 20 إلى الأربعاء 21 يناير 2026، ويجري حجز شقق الإسكان المتنوع بمحافظة الإسماعيلية يوم الخميس 22 يناير 2026، بينما يتم حجز شقق جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر خلال الفترة من الاثنين 26 إلى الثلاثاء 27 يناير 2026.

موعد فتح باب الحجز لوحدات الإسكان منصة مصر العقارية مصر العقارية وحدات الإسكان

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

ديمتري محترف طائرة الزمالك

قبل قمة الأهلي في نهائي السوبر .. الزمالك يُنهي أزمة قيد الروسي «ديمتري»

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

كيف أتحمل موت ابني

كيف أصبر على موت ابني؟.. الإفتاء: 7 أمور و13 دعاء تربط على قلبك

ترند الماء المغلي

الأوقاف تحذر من ترند الماء المغلي: يعني علشان تبقى صاحب جدع تحرق إيدك؟

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: بيت العائلة المصرية أنموذج فريد في إدارة التنوع الديني وترسيخ ثقافة الحوار

بالصور

عودة لروح التسعينيات.. محمد محيي ونجوم جيله يشعلون حفل سعادتنا في ذكرياتنا

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ألم يحن الوقت لقانون عربي مشترك لحماية بيانات المستخدمين؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جميلات البرلمان

