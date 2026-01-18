لمدة 24 ساعة فقط.. تغيير موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان المتوسط، والتي من جانبها كشفت منصة مصر العقارية عن تغيير موعد فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط المتاحة بمدينة الإسماعيلية الجديدة، والتي يتم التقديم عليها حصريا من خلال المنصة، وذلك بعد عودة الموقع للعمل عقب توقف استمر نحو 5 أيام لإجراء تحديثات دورية، وفق ما أعلنته المنصة عبر موقعها الرسمي.

تغيير موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان المتوسط

أوضحت منصة مصر العقارية أن موعد فتح باب الحجز الجديد لوحدات الإسكان المتوسط المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل سيكون يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026 فقط، ولمدة يوم واحد، على أن يتم الحجز إلكترونيا عبر الرابط المخصص للمشروع، مع إتاحة الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما.

وأكدت المنصة أن الحجز يقتصر على المواطنين الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز لكل وحدة بقيمة 250 ألف جنيه، وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

أسعار وحدات الإسكان المتوسط في الإسماعيلية الجديدة

وبشأن أسعار وحدات الإسكان المتوسط بمدينة الإسماعيلية الجديدة، أوضحت منصة مصر العقارية أن سعر الوحدة يختلف وفقا للمساحة، حيث تتراوح الأسعار بين 1 مليون و346 ألف جنيه و1 مليون و584 ألف جنيه، بينما تتراوح المساحات بين 124 و144 مترا مربعا.

خطوات التسجيل في منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان المتوسط

يتم التسجيل والحجز عبر منصة مصر العقارية من خلال عدد من الخطوات، تشمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة، ثم إنشاء حساب مستخدم جديد، وإدخال بيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وتسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم المستخدم، وإدخال اسم الأم الأول ورقم المصنع المدون أسفل الصورة الشخصية بالبطاقة، مع التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط والأحكام.

وبعد تفعيل الحساب من خلال رسالة التأكيد، يتم تسجيل الدخول إلى المنصة واستكمال البيانات المطلوبة، ثم الاطلاع على كراسة الشروط، واختيار المشروع والوحدة السكنية، وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيا، وسداد مبلغ جدية الحجز عبر وسائل الدفع المعتمدة.

خطوات حجز وحدات ديارنا عبر منصة مصر العقارية

تتم عملية حجز وحدات ديارنا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر العقارية، ثم اختيار قائمة المشروعات، وتحديد المشروع الذي تم التقديم عليه، واختيار الوحدة السكنية بعد الاطلاع على تفاصيلها، على أن تصل رسالة تأكيد بإتمام عملية الحجز.

موعد حجز وحدات ديارنا عبر منصة مصر العقارية

ويستمر تخصيص وحدات مشروع ديارنا ضمن المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة، حتى مساء الاثنين 19 يناير 2026.

شروط حجز وحدات ديارنا

ويقتصر التقدم لحجز وحدات المرحلة الثانية من مشروع ديارنا على المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز كاملا، واستوفوا جميع الشروط المعلنة عبر منصة مصر العقارية.

الجدول الزمني لتخصيص شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية

حددت منصة مصر العقارية الجدول الزمني لتخصيص شقق الإسكان المتوسط والفاخر والمتميز، حيث يتم حجز شقق ظلال خلال الفترة من الثلاثاء 20 إلى الأربعاء 21 يناير 2026، ويجري حجز شقق الإسكان المتنوع بمحافظة الإسماعيلية يوم الخميس 22 يناير 2026، بينما يتم حجز شقق جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر خلال الفترة من الاثنين 26 إلى الثلاثاء 27 يناير 2026.