قرار عاجل من النيابة في واقعة سقوط شخص من عقار بالزاوية الحمراء

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بتوقيع الكشف الطبي على جثة شخص سقط من الطابق الخامس لعقار في الزاوية الحمراء، وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبة جنائية ، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.



تفاصيل واقعة سقوط شخص من عقار الزاوية الحمراء

وتكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات العثور علي جثة شخص سقط من الطابق الخامس لعقار سكنى في الزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلي المشرحة، وأخطرت النيابة للتحقيق.





وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شخص فى أحد الشوارع في الزاوية الحمراء، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.