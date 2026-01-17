قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنغال ترفض ملعب التدريب في المغرب قبل نهائي أمم أفريقيا
قرار عاجل من النيابة في واقعة سقوط شخص من عقار بالزاوية الحمراء
انطلاق منافسات السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة بمشاركة 4 أندية
وش الخير .. خالد سليم يهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها
ماذا كان يفعل الرسول بين الأذان والإقامة؟.. 3 سنن مهجورة لا تعرفها
مي كساب تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في مسلسل نون النسوة | فيديو
سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026
بديل عن حماس.. تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
بتصميم الكروس أوفر.. أسعار ومواصفات تويوتا رايز 2026 في الإمارات
حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية
روسيا: مرتزقة كولومبيون يلتحقون بلواء تابع للحرس الوطني الأوكراني
مصر والمغرب ايد واحدة.. الغندور يعلق على تصريحات حسام حسن
حوادث

قرار عاجل من النيابة في واقعة سقوط شخص من عقار بالزاوية الحمراء

مصطفي رجب

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بتوقيع الكشف الطبي  على جثة شخص سقط من الطابق الخامس لعقار في الزاوية الحمراء، وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة  والتأكد من عدم وجود شبة جنائية ، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.


تفاصيل واقعة سقوط شخص من عقار الزاوية الحمراء

وتكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات العثور علي جثة شخص سقط من الطابق الخامس لعقار سكنى في الزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلي المشرحة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


 

وكانت  غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شخص فى أحد الشوارع في الزاوية الحمراء، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

