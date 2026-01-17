قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

إسلام دياب

ظلت جالسة بجوار سور منزل بالمطرية، وانتظرت حتى خلو الشارع من المارة ثم تسلقت حديد المنزل القريب من الشارع وقامت بشد الغسيل والبطاطين المنشورة على الحبل، ولفها ثم النزول والفرار بها.. ننشر القصة الكاملة لحرامية البطاطين.  

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بسرقة غسيل وبطاطين من شرفة أحد المساكن بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، فيما تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل ولها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة بمقطع الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

