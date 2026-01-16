أخبار السيارات | مرسيدس تبني مدينة عقارية.. وأول مصنع مركبات يعمل بالروبوتات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​يحذر خبراء الصيانة من ملء خزان غسيل الزجاج بمياه الصنبور العادية، حيث تؤدي الأملاح والترسبات الكلسية الموجودة فيها إلى سد الرشاشات سدًا تدريجيًا وإتلاف المضخة. يُنصح دائمًا باستخدام السوائل المخصصة أو الماء المقطر لضمان رؤية واضحة والحفاظ على سلامة المنظومة من التآكل، خاصة وأن تكلفة إصلاحها قد تكون مرتفعة مقارنة بحل بسيطًا يتمثل في اختيار السائل الصحيح.

يتناول هذا التقرير تفاصيل عملية طلاء "الشاسيه" لحمايته من الصدأ والرطوبة، موضحًا أنها سلاح ذو حدين؛ فبينما توفر حماية ممتازة، إلا أن تطبيقها بطريقة خاطئة قد يؤدي لحبس الرطوبة وتآكل المعدن خفية. يشدد الخبراء على ضرورة تنظيف السيارة تنظيفًا جيدًا قبل الطلاء واختيار مراكز متخصصة تضمن تغطية الأجزاء المطلوبة فقط دون المساس بنظام التعليق أو العادم.

​ظهرت مؤخرًا سيارة جديدة بمواصفات جبارة تصل قوتها إلى 700 حصان، ولكن المثير للدهشة هو سعرها المرتفع الذي يضعها في منافسة مباشرة مع السيارات الخارقة (Supercars). يعكس هذا التوجه رغبة الشركات في تقديم أداء استثنائيًا يدمج بين القوة الخام والرفاهية المطلقة، مما يجعل اقتناءها تحديًا ماليًا كبيرًا لا يقدر عليه إلا الباحثون عن التميز والسرعة الفائقة.

​اقترب موعد افتتاح أول مصنع للسيارات في العالم يعتمد في خطوط إنتاجه بالكامل على الروبوتات والذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري مباشر. تمثل هذه الخطوة تحولًا جذريًا في قطاع الصناعة، حيث تهدف إلى زيادة الدقة وتقليل الأخطاء البشرية زيادة ملحوظة، مما سيسرع من وتيرة الإنتاج ويقلل التكاليف على المدى الطويل، ليرسم ملامح مستقبلية لهذا القطاع.

​في خطوة غير متوقعة، أعلنت علامة مرسيدس-بنز عن دخولها سوق العقارات في دبي من خلال مشروع "مرسيدس-بنز بليسيز". لا تكتفي الشركة بصناعة السيارات الفاخرة، بل تسعى لنقل فلسفتها في التصميم والرفاهية إلى ناطحات السحاب، لتقدم لعملائها نمط حياة متكاملًا يحمل هويتها العريقة، وهو ما يعد توسعًا استراتيجيًا ذكيًا يعزز قيمة العلامة التجارية في قطاع الفخامة.

​سجلت أستراليا حدثًا تاريخيًا في سوق المحركات، حيث تفوقت مبيعات السيارات الكهربائية على سيارات البنزين لأول مرة، مما يشير إلى تغيرًا كبيرًا في وعي المستهلكين نحو الطاقة النظيفة. يعود هذا التحول إلى توفر بنية تحتية أفضل وحوافز حكومية شجعت المواطنين على اتخاذ هذا القرار تشجيعًا قويًا، مما يمهد الطريق لسيطرة كاملة للمركبات الصديقة للبيئة في السنوات القادمة.