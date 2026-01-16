قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
كاف يكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال
منتخب السنغال يستعد لـ المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025
التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر
روما يضم نجم أستون فيلا على سبيل الإعارة
التصعيد الأمريكي الإيراني.. الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلات البحرين
شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط .. مسارات بديلة لتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي
بلاش الأكل بره البيت.. تحذير طبي يكشف مخاطر الوجبات الجاهزة على صحتك
ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد
طائرة درون تربك المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا
محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع .. غدا
أعلى شهادة ادخار بعائد 16% في 7 بنوك؟.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار السيارات | مرسيدس تبني مدينة عقارية.. وأول مصنع مركبات يعمل بالروبوتات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

 

احذر استخدام مياه الحنفية في خزان سائل غسيل الزجاج بالسيارة

​يحذر خبراء الصيانة من ملء خزان غسيل الزجاج بمياه الصنبور العادية، حيث تؤدي الأملاح والترسبات الكلسية الموجودة فيها إلى سد الرشاشات سدًا تدريجيًا وإتلاف المضخة. يُنصح دائمًا باستخدام السوائل المخصصة أو الماء المقطر لضمان رؤية واضحة والحفاظ على سلامة المنظومة من التآكل، خاصة وأن تكلفة إصلاحها قد تكون مرتفعة مقارنة بحل بسيطًا يتمثل في اختيار السائل الصحيح.

مزايا وعيوب ومخاطر طلاء الجزء السفلي من السيارة

يتناول هذا التقرير تفاصيل عملية طلاء "الشاسيه" لحمايته من الصدأ والرطوبة، موضحًا أنها سلاح ذو حدين؛ فبينما توفر حماية ممتازة، إلا أن تطبيقها بطريقة خاطئة قد يؤدي لحبس الرطوبة وتآكل المعدن خفية. يشدد الخبراء على ضرورة تنظيف السيارة تنظيفًا جيدًا قبل الطلاء واختيار مراكز متخصصة تضمن تغطية الأجزاء المطلوبة فقط دون المساس بنظام التعليق أو العادم.

سيارة بقوة 700 حصان.. سعرها يعادل ثمن سيارة خارقة

​ظهرت مؤخرًا سيارة جديدة بمواصفات جبارة تصل قوتها إلى 700 حصان، ولكن المثير للدهشة هو سعرها المرتفع الذي يضعها في منافسة مباشرة مع السيارات الخارقة (Supercars). يعكس هذا التوجه رغبة الشركات في تقديم أداء استثنائيًا يدمج بين القوة الخام والرفاهية المطلقة، مما يجعل اقتناءها تحديًا ماليًا كبيرًا لا يقدر عليه إلا الباحثون عن التميز والسرعة الفائقة.

أول مصنع سيارات يعمل بالروبوتات فقط.. موعد افتتاحه

​اقترب موعد افتتاح أول مصنع للسيارات في العالم يعتمد في خطوط إنتاجه بالكامل على الروبوتات والذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري مباشر. تمثل هذه الخطوة تحولًا جذريًا في قطاع الصناعة، حيث تهدف إلى زيادة الدقة وتقليل الأخطاء البشرية زيادة ملحوظة، مما سيسرع من وتيرة الإنتاج ويقلل التكاليف على المدى الطويل، ليرسم ملامح مستقبلية لهذا القطاع.

مرسيدس تنتقل من السيارات إلى بيع الشقق في دبي

​في خطوة غير متوقعة، أعلنت علامة مرسيدس-بنز عن دخولها سوق العقارات في دبي من خلال مشروع "مرسيدس-بنز بليسيز". لا تكتفي الشركة بصناعة السيارات الفاخرة، بل تسعى لنقل فلسفتها في التصميم والرفاهية إلى ناطحات السحاب، لتقدم لعملائها نمط حياة متكاملًا يحمل هويتها العريقة، وهو ما يعد توسعًا استراتيجيًا ذكيًا يعزز قيمة العلامة التجارية في قطاع الفخامة.

لأول مرة في أستراليا.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز العاملة بـ البنزين

​سجلت أستراليا حدثًا تاريخيًا في سوق المحركات، حيث تفوقت مبيعات السيارات الكهربائية على سيارات البنزين لأول مرة، مما يشير إلى تغيرًا كبيرًا في وعي المستهلكين نحو الطاقة النظيفة. يعود هذا التحول إلى توفر بنية تحتية أفضل وحوافز حكومية شجعت المواطنين على اتخاذ هذا القرار تشجيعًا قويًا، مما يمهد الطريق لسيطرة كاملة للمركبات الصديقة للبيئة في السنوات القادمة.

