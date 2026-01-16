مرسيدس تنتقل من السيارات إلى بيع الشقق في دبي

في خطوة تعكس رغبة الشركة في البحث عن مصادر إيرادات إضافية، بدأت ملامح مشروع “مرسيدس بنز بليسز بن غاطي” في الظهور بمدينة دبي.

تأتي هذه الخطوة بعد انخفاض مبيعات سيارات مرسيدس بنسبة 10% خلال العام الماضي، حيث واجهت الشركة تحديات كبيرة تتعلق بالتعريفات الجمركية، وتراكم المخزون، وزيادة المنافسة الشرسة في السوق الصيني، مما دفعها للتوجه نحو القطاع العقاري الفاخر بشكل فعلي.

تفاصيل المشروع العقاري الضخم بالأرقام

يضم المشروع الطموح 12 برجًا سكنيًا تم تسميتها تيمناً بنماذج سيارات مرسيدس الاختبارية (Concept Cars)، ومن المقرر أن يحتوى المشروع على أكثر من 13,000 وحدة سكنية فاخرة.

تهدف هذه الأبراج إلى تقديم نمط حياة يجسد رفاهية العلامة الألمانية، حيث توفر للملاك والساكنين تجربة معيشية متكاملة تتخطى مفهوم السكن التقليدي لتصل إلى مستوى الفخامة الفندقية بشكل جذري.

مرافق ترفيهية وخدمات استثنائية

سيتم تزويد مجمع مرسيدس السكني بمجموعة واسعة من المرافق الراقية، بما في ذلك حمامات سباحة متطورة، ونوادٍ اجتماعية حصرية، وأجهزة محاكاة لرياضة الجولف، بالإضافة إلى صالات رياضية مجهزة بأحدث التقنيات.

يعكس هذا التوجه رغبة مرسيدس في استغلال قوة علامتها التجارية في قطاعات جديدة تضمن لها الاستقرار المالي والنمو المستدام بعيدًا عن تقلبات سوق السيارات العالمية بشكل أساسي وبرمجي.