قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لأول مرة في أستراليا.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز العاملة بـ البنزين

مبيعات السيارات الكهربائية
مبيعات السيارات الكهربائية
عزة عاطف

شهدت سوق السيارات في أستراليا لحظة فارقة غير مسبوقة، حيث تمكنت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة من تجاوز مبيعات المركبات التي تعمل بمحركات البنزين التقليدية لأول مرة في شهر واحد. 

ورغم أن أستراليا كانت تصنف لسنوات طويلة ضمن الدول المتأخرة في اللحاق بركب التحول الكهربائي العالمي، إلا أن بيانات المبيعات الأخيرة كشفت عن تسارع هائل في رغبة المستهلكين المحليين لتغيير بوصلتهم نحو الطاقة النظيفة بشكل فعلي. 

إن هذا التطور يعكس تغيرًا جذريًا في ثقافة الشراء المحلية، حيث بدأ المواطن الأسترالي يدرك أن المستقبل يكمن في التقنيات الصديقة للبيئة بشكل جذري.

أرقام قياسية وتأثير المنافسة الصينية الواعدة

كشفت الإحصائيات الرسمية أن الأستراليين قاموا بشراء 35,058 سيارة مكهربة خلال الشهر الماضي، وهو رقم مكن هذه الفئة من التفوق بفارق ضئيل ولكن مؤثر على سيارات البنزين. 

ومن المتوقع أن تتسارع هذه الوتيرة بشكل أكبر مع حلول عام 2026، خاصة مع دخول جيل جديد من السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة إلى الأسواق المحلية. 

هذه الموديلات الجديدة ستلعب دورًا محوريًا في جعل الانتقال من وقود البنزين والديزل أمرًا ممكنًا لشريحة أوسع من المجتمع، مما يعزز من كفاءة السوق ويقلل من الانبعاثات الكربونية بشكل أساسي.

على الرغم من هذه الطفرة الكهربائية الكبيرة، إلا أن الطلب على مركبات الديزل أظهر استقرارًا ملحوظًا خلال الخمس سنوات الماضية، مما يشير إلى وجود قطاعات لا تزال تعتمد على هذا النوع من الوقود في المهام الشاقة. 

ومع ذلك، فإن "قائمة المدعوين" إلى حفلة السيارات الكهربائية في أستراليا تتوسع بسرعة مذهلة؛ إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على الفئات الفاخرة، بل امتد ليشمل كافة الفئات بفضل التنوع الكبير في الموديلات المطروحة. 

إن هذا التحول يضع أستراليا على الطريق الصحيح لتكون لاعبًا رئيسيًا في سوق التنقل المستدام، مما يجعل عملية التغيير تبدو مبرمجة ونهائية بشكل برمجي.

مبيعات السيارات الكهربائية سوق السيارات الصيني تفوق الكهرباء على البنزين سيارات كهربائية رخيصة السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مصطفى العش

المصري البورسعيدي يقدم درسا في الروح الرياضية في تقديم صفقة مصطفى العش.. ما الحكاية؟

ابراهيم حسن

إبراهيم حسن مهاجما الصحافة المغربية: أنتم ما أخدتوش كأس أمم أفريقيا من 50 سنة

تريزيجيه

تريزيجيه: الجميع لم يقصر داخل المنتخب و بذلنا قصارى جهدنا ولم يحالفنا التوفيق

بالصور

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد