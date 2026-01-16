لأول مرة في أستراليا.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز العاملة بـ البنزين

شهدت سوق السيارات في أستراليا لحظة فارقة غير مسبوقة، حيث تمكنت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة من تجاوز مبيعات المركبات التي تعمل بمحركات البنزين التقليدية لأول مرة في شهر واحد.

ورغم أن أستراليا كانت تصنف لسنوات طويلة ضمن الدول المتأخرة في اللحاق بركب التحول الكهربائي العالمي، إلا أن بيانات المبيعات الأخيرة كشفت عن تسارع هائل في رغبة المستهلكين المحليين لتغيير بوصلتهم نحو الطاقة النظيفة بشكل فعلي.

إن هذا التطور يعكس تغيرًا جذريًا في ثقافة الشراء المحلية، حيث بدأ المواطن الأسترالي يدرك أن المستقبل يكمن في التقنيات الصديقة للبيئة بشكل جذري.

أرقام قياسية وتأثير المنافسة الصينية الواعدة

كشفت الإحصائيات الرسمية أن الأستراليين قاموا بشراء 35,058 سيارة مكهربة خلال الشهر الماضي، وهو رقم مكن هذه الفئة من التفوق بفارق ضئيل ولكن مؤثر على سيارات البنزين.

ومن المتوقع أن تتسارع هذه الوتيرة بشكل أكبر مع حلول عام 2026، خاصة مع دخول جيل جديد من السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة إلى الأسواق المحلية.

هذه الموديلات الجديدة ستلعب دورًا محوريًا في جعل الانتقال من وقود البنزين والديزل أمرًا ممكنًا لشريحة أوسع من المجتمع، مما يعزز من كفاءة السوق ويقلل من الانبعاثات الكربونية بشكل أساسي.

على الرغم من هذه الطفرة الكهربائية الكبيرة، إلا أن الطلب على مركبات الديزل أظهر استقرارًا ملحوظًا خلال الخمس سنوات الماضية، مما يشير إلى وجود قطاعات لا تزال تعتمد على هذا النوع من الوقود في المهام الشاقة.

ومع ذلك، فإن "قائمة المدعوين" إلى حفلة السيارات الكهربائية في أستراليا تتوسع بسرعة مذهلة؛ إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على الفئات الفاخرة، بل امتد ليشمل كافة الفئات بفضل التنوع الكبير في الموديلات المطروحة.

إن هذا التحول يضع أستراليا على الطريق الصحيح لتكون لاعبًا رئيسيًا في سوق التنقل المستدام، مما يجعل عملية التغيير تبدو مبرمجة ونهائية بشكل برمجي.