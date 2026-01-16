احذر استخدام مياه الحنفية في خزان سائل غسيل الزجاج بالسيارة

ملء خزان مساحات الزجاج بمياه الصنبور، قد يبدو، حلًا بسيطًا وموفرًا للوقت والمال عند نفاد السائل فجأة، إلا أن هذا التصرف قد يكون بداية لفاتورة إصلاح باهظة الثمن مستقبلاً.

فالغريزة التي تدفع السائق لاستخدام خرطوم الحديقة أو زجاجة مياه عادية قد تؤدي إلى تضرر نظام التنظيف بالكامل، حيث إن الأنظمة الحديثة في السيارات مصممة للعمل مع سوائل مخصصة وليست مياهًا غير معالجة بشكل فعلي.

تراكم الأملاح وانسداد الشبكة الحيوية

تتكون أنظمة غسيل الزجاج في السيارات المعاصرة من شبكة معقدة تشمل مضخات، وفوهات رش، وخراطيم، وحساسات دقيقة.

وبناءً على المنطقة الجغرافية التي تعيش فيها، قد تحتوي مياه الصنبور على معادن وأملاح تترسب مع الوقت داخل هذه الأجزاء، مما يؤدي إلى انسداد الفوهات وتعطيل كفاءة النظام بشكل جذري.

هذا التراكم المعدني يؤثر بشكل سلبي على الرؤية والأمان أثناء القيادة بشكل أساسي.

تحديات الشتاء وتركيبة السوائل الهندسية

تتضاعف المشاكل في فصل الشتاء عندما تتجمد المياه العادية داخل الخزان والخراطيم، مما يمنع تدفق السائل ويجعل المكونات عرضة للتشقق والتلف نتيجة تمدد الجليد بشكل برمجي.

في المقابل، يتم هندسة سائل المساحات المتخصص ليكون أكثر تعقيدًا مما يظن البعض؛ حيث يحتوي على مواد تمنع التجمد وتساعد في التنظيف الفعال دون ترك رواسب، مما يضمن بقاء النظام سليمًا ونهائيًا.