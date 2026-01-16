قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته
هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن خمس سنوات
الطقس اليوم.. سحب منخفضة تغطي المحافظات وصقيع ليلا
أمريكا تطالب روسيا بسداد 225.8 مليار دولار
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
مباراة مصر ونيجيريا لتحديد صاحب المركز الثالث.. القنوات الناقلة
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل بسبب الإعاقة
هل يجوز صيام اليوم الجمعة 27 رجب منفردا؟.. الإفتاء تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

احذر استخدام مياه الحنفية في خزان سائل غسيل الزجاج بالسيارة

عزة عاطف

ملء خزان مساحات الزجاج بمياه الصنبور، قد يبدو، حلًا بسيطًا وموفرًا للوقت والمال عند نفاد السائل فجأة، إلا أن هذا التصرف قد يكون بداية لفاتورة إصلاح باهظة الثمن مستقبلاً. 

فالغريزة التي تدفع السائق لاستخدام خرطوم الحديقة أو زجاجة مياه عادية قد تؤدي إلى تضرر نظام التنظيف بالكامل، حيث إن الأنظمة الحديثة في السيارات مصممة للعمل مع سوائل مخصصة وليست مياهًا غير معالجة بشكل فعلي.

تراكم الأملاح وانسداد الشبكة الحيوية

تتكون أنظمة غسيل الزجاج في السيارات المعاصرة من شبكة معقدة تشمل مضخات، وفوهات رش، وخراطيم، وحساسات دقيقة. 

وبناءً على المنطقة الجغرافية التي تعيش فيها، قد تحتوي مياه الصنبور على معادن وأملاح تترسب مع الوقت داخل هذه الأجزاء، مما يؤدي إلى انسداد الفوهات وتعطيل كفاءة النظام بشكل جذري. 

هذا التراكم المعدني يؤثر بشكل سلبي على الرؤية والأمان أثناء القيادة بشكل أساسي.

تحديات الشتاء وتركيبة السوائل الهندسية

تتضاعف المشاكل في فصل الشتاء عندما تتجمد المياه العادية داخل الخزان والخراطيم، مما يمنع تدفق السائل ويجعل المكونات عرضة للتشقق والتلف نتيجة تمدد الجليد بشكل برمجي. 

في المقابل، يتم هندسة سائل المساحات المتخصص ليكون أكثر تعقيدًا مما يظن البعض؛ حيث يحتوي على مواد تمنع التجمد وتساعد في التنظيف الفعال دون ترك رواسب، مما يضمن بقاء النظام سليمًا ونهائيًا.

أضرار مياه الصنبور للسيارات سائل مساحات الزجاج صيانة رشاشات المياه تجمد مياه المساحات نصائح الحفاظ على طلمبة المساحات

