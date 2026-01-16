قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بقراءة الشيخ محمد أبو العلا من دولة التلاوة
بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران
فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل
يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين
من الخيال إلى الواقع .. فندق في القمر يفتح أبوابه للأثرياء
تكريم خاص لـ مشجع الزمالك الوحيد بمواجهة المصري
"الزراعة": تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية حتى الآن منذ أول العام
اتجاه لعرض مسلسل أب ولكن في النصف الاول من شهر رمضان | خاص
سبب وفاة محمد الإمام .. تفاصيل المرض والأعراض
إيران تعتقل اعتقال 3 آلاف شخص ينتمون لمجموعات إرهابية
الجزائر ترفض والمغرب تنافس.. كاف يطرح تنظيم ملف أمم إفريقيا 2028
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سيارة بقوة 700 حصان.. سعرها يعادل ثمن سيارة خارقة

شيلبي GT350TR
شيلبي GT350TR
عزة عاطف

في وقت ظن فيه البعض أن سوق ترميم وتعديل سيارات "فورد موستانج" الكلاسيكية قد وصل إلى مرحلة التشبع، ظهر منافس جديد يخطف الأنظار من قلب ولاية أوكلاهوما الأمريكية. 

قدمت شركة “تريك رايدز” سيارتها الجديدة "شيلبي GT350TR"، والتي تمثل إعادة تصوير حادة وذكية للسيارة الكلاسيكية الأسطورية، حيث تمزج بين التصميم العتيق والترقيات الأدائية الحديثة بشكل فعلي.

أداء جبار وخيارات محركات متنوعة

منحت شركة "تريك رايدز" هذه السيارة قوة هائلة تصل إلى 700 حصان، مع تزويدها بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات لتوفير تجربة قيادة حماسية وجذرية. 

وتعتمد السيارة بشكل أساسي على محرك “كويوت V8” الحديث، إلا أن الشركة تتيح للمشترين خيارًا كلاسيكيًا يتمثل في محرك V8 سعة 7.0 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي لمن يبحثون عن الأداء التقليدي بشكل أساسي.

سعر يتجاوز التوقعات وفئة النخبة

لا تقتصر إثارة هذه السيارة على أدائها فحسب، بل تمتد إلى قيمتها السوقية؛ حيث يأتي سعرها المكون من 6 أرقام ليضعها في مرتبة أعلى من معظم سيارات الموستانج المعدلة الأخرى في السوق، بل ويجعلها تقارع أسعار السيارات الخارقة بشكل برمجي. 

إن هذا المزيج بين الندرة، والقوة، والتصميم المتقن يجعل من اقتناء GT350TR استثمارًا فاخرًا ونهائيًا لكل من يبحث عن التميز في عالم السيارات الكلاسيكية.

مواصفات شيلبي GT350TR سعر فورد موستانج ريستومود محرك كويوت 700 سيارات تريك رايدز أخبار السيارات الكلاسيكية 2026

