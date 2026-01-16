سيارة بقوة 700 حصان.. سعرها يعادل ثمن سيارة خارقة

في وقت ظن فيه البعض أن سوق ترميم وتعديل سيارات "فورد موستانج" الكلاسيكية قد وصل إلى مرحلة التشبع، ظهر منافس جديد يخطف الأنظار من قلب ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

قدمت شركة “تريك رايدز” سيارتها الجديدة "شيلبي GT350TR"، والتي تمثل إعادة تصوير حادة وذكية للسيارة الكلاسيكية الأسطورية، حيث تمزج بين التصميم العتيق والترقيات الأدائية الحديثة بشكل فعلي.

أداء جبار وخيارات محركات متنوعة

منحت شركة "تريك رايدز" هذه السيارة قوة هائلة تصل إلى 700 حصان، مع تزويدها بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات لتوفير تجربة قيادة حماسية وجذرية.

وتعتمد السيارة بشكل أساسي على محرك “كويوت V8” الحديث، إلا أن الشركة تتيح للمشترين خيارًا كلاسيكيًا يتمثل في محرك V8 سعة 7.0 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي لمن يبحثون عن الأداء التقليدي بشكل أساسي.

سعر يتجاوز التوقعات وفئة النخبة

لا تقتصر إثارة هذه السيارة على أدائها فحسب، بل تمتد إلى قيمتها السوقية؛ حيث يأتي سعرها المكون من 6 أرقام ليضعها في مرتبة أعلى من معظم سيارات الموستانج المعدلة الأخرى في السوق، بل ويجعلها تقارع أسعار السيارات الخارقة بشكل برمجي.

إن هذا المزيج بين الندرة، والقوة، والتصميم المتقن يجعل من اقتناء GT350TR استثمارًا فاخرًا ونهائيًا لكل من يبحث عن التميز في عالم السيارات الكلاسيكية.