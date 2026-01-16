قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بقراءة الشيخ محمد أبو العلا من دولة التلاوة
بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران
فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل
يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين
من الخيال إلى الواقع .. فندق في القمر يفتح أبوابه للأثرياء
تكريم خاص لـ مشجع الزمالك الوحيد بمواجهة المصري
"الزراعة": تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية حتى الآن منذ أول العام
اتجاه لعرض مسلسل أب ولكن في النصف الاول من شهر رمضان | خاص
سبب وفاة محمد الإمام .. تفاصيل المرض والأعراض
إيران تعتقل اعتقال 3 آلاف شخص ينتمون لمجموعات إرهابية
الجزائر ترفض والمغرب تنافس.. كاف يطرح تنظيم ملف أمم إفريقيا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول مصنع سيارات يعمل بالروبوتات فقط.. موعد افتتاحه

الروبوتات
الروبوتات
عزة عاطف

تشير التوقعات الصناعية الحديثة إلى أن فكرة وجود مصنع سيارات يدار بالروبوتات فقط أصبحت أقرب مما يتخيله الكثيرون، حيث تصطف الآلات بهدوء لشغل الوظائف التصنيعية، مما قد يؤدي قريبًا إلى تفوق عدد الروبوتات على البشر أو استبدالهم بالكامل. 

ورغم أن الآلات ساعدت البشر لعقود في بناء السيارات بسرعة ودقة أكبر، إلا أن هذه العلاقة توشك على تحول درامي؛ إذ يعتقد بعض الخبراء أننا على بعد 5 سنوات فقط من رؤية أول مصنع سيارات مؤتمت بالكامل دون وجود أي تدخل بشري بشكل فعلي.
 

الشركات الصينية وهيونداي تقودان المشهد

تقود العلامات التجارية الصينية هذا التوجه الطموح، وسط توقعات بوصول المصانع المؤتمتة بالكامل بحلول عام 2030. 

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "هيونداي" مؤخرًا عن خططها لتوظيف الروبوتات في مصنعها بولاية جورجيا الأمريكية بحلول عام 2028، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في خطوط الإنتاج بشكل جذري. 

يسعى صانعو السيارات من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق أقصى درجات الكفاءة الإنتاجية، في حين تتزايد مخاوف العمال البشريين بشأن أمانهم الوظيفي واستدامة أدوارهم في المستقبل بشكل أساسي.
 

تحديات الكفاءة مقابل مخاوف التوظيف

بينما يركز قطاع الصناعة على تقليل الأخطاء البشرية وزيادة سرعة التصنيع، يظل الصراع قائمًا بين الرغبة في التطور التقني والمسئولية الاجتماعية تجاه القوى العاملة. 

التحول نحو "المصنع الروبوتي" يمثل مرحلة انتقالية كبرى في تاريخ الثورة الصناعية، حيث ستصبح الدقة المتناهية والعمل المتواصل على مدار الساعة هما المعيار الجديد، مما يجعل العملية الإنتاجية أكثر انضباطًا وبرمجية ونهائية بشكل برمجي.

الروبوتات روبوتات هيونداي مصانع السيارات الآلية 2030 وظائف صناعة السيارات السيارات الصينية الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

ادعيه ليله الاسراء والمعراج - دعاء ليله الاسراء والمعراج

ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

ترشيحاتنا

مباراة مصر ونيجيريا

تفوق طفيف.. تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا بـ كأس أمم إفريقيا

المغرب

مكاسب مالية ضخمة تنتظر المغرب والسنغال في كأس الأمم الأفريقية

مباراة مصر ونيجيريا

مصر حصدت 2 ونصف مليون دولار.. جوائز الكاف في بطولة كأس أمم إفريقيا

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد