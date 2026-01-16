مزايا وعيوب ومخاطر طلاء الجزء السفلي من السيارة

يعتقد الكثير من مالكي المركبات أن طبقات الحماية من الصدأ والتآكل التي تضعها الشركات المصنعة في المصنع كافية تمامًا، مما يجعل طلاء الحماية الإضافي يبدو إجراءً مكررًا وغير ضروري بشكل فعلي.

ومع ذلك، فإن الواقع يشير إلى أن الحاجة لهذه الطبقة تعتمد بشكل جذري على البيئة التي تسير فيها الحافلة أو الشاحنة؛ ففي المناطق التي تشهد أجواءً شديدة البرودة أو تلك القريبة من السواحل والمناطق التي تكثر فيها الأملاح.

تصبح هذه المعالجات الإضافية ضرورة قصوى لحماية الإطار المعدني، والشاسيه، وكافة الأجزاء الميكانيكية السفلية من خطر التآكل والصدأ بشكل أساسي.

الفاتورة الباهظة لإهمال التآكل المعدني

كشف تقرير صادر عن جمعية السيارات الأمريكية (AAA) في عام 2017 عن أرقام صادمة تعكس حجم المشكلة، حيث أنفق السائقون في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 3,000,000,000 دولار سنويًا لإصلاح الأضرار الناجمة عن الصدأ في مركباتهم بشكل جذري.

ورغم أن سوائل إذابة الجليد الكيميائية تعمل بكفاءة عالية في صهر الجليد وتعتبر اقتصادية على المدى الطويل للبلديات، إلا أنها تعد من أكبر أعداء هيكل السيارة السفلي؛ إذ تمتلك هذه السوائل قدرة فائقة على التسلل إلى أصغر الشقوق والتجاويف والأسطح المعدنية المخفية، مما يتسبب في دمار هيكلي صامت يصعب اكتشافه مبكرًا بشكل برمجي.

الفوائد المتعددة وقيمة إعادة البيع

بينما يميل عشاق السيارات إلى إنفاق مبالغ طائلة على طلاءات "السيراميك" وعمليات التلميع الخارجي للحفاظ على بريق السيارة، يغفل الكثيرون عن حماية المنطقة الأكثر عرضة للضرر وهي "بطن السيارة" التي تواجه مباشرة الأملاح والأتربة والمواد الكيميائية بشكل فعلي.

وبجانب ميزة مقاومة الصدأ، يوفر طلاء الهيكل السفلي ميزة إضافية ملموسة وهي جعل كابينة السيارة أكثر هدوءًا بشكل ملحوظ عبر امتصاص ضجيج الطريق، بالإضافة إلى الحفاظ على قيمة إعادة البيع للمركبة مستقبلاً، حيث يظل الهيكل سليمًا وقويًا ونهائيًا.