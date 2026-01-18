قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ادفع فاتورة الكهرباء بهذه الطريقة لتفادي الغرامة

ادفع فاتورة الكهرباء بهذه الطريقة لتفادي الغرامة
ادفع فاتورة الكهرباء بهذه الطريقة لتفادي الغرامة
محمد غالي

فاتورة كهرباء شهر يناير 2026، يتزايد بحث المواطنين عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها إلكترونيا، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية أو انتظار محصل الكهرباء. 

وتوفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة وسائل رسمية وسريعة للاستعلام عن الفاتورة الجديدة وسدادها بأمان من المنزل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026

تتيح وزارة الكهرباء عدة طرق رسمية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، تختلف حسب النطاق الجغرافي لكل مشترك، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

فاتورة كهرباء شهر يناير 2026

الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء

تعد هذه الطريقة الأكثر شمولا، حيث يمكن لجميع المشتركين الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الخطوات التالية.
الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
اختيار قسم الخدمات.
الضغط على الاستعلام عن الفواتير أو الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
إدخال البيانات المطلوبة بدقة وتشمل الاسم بالكامل، المحافظة، الرقم القومي، ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
الضغط على زر استعلام لعرض قيمة الفاتورة وتفاصيلها.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

توفر المنصة الموحدة واجهة رقمية مركزية للاستعلام عن فواتير الكهرباء، وتشمل خدمات شركات التوزيع المختلفة، سواء في نطاق القاهرة الكبرى أو الدلتا أو محافظات الصعيد، بالإضافة إلى شركتي الإسكندرية والبحيرة.

ويتم الاستعلام من خلال الدخول إلى المنصة، ثم اختيار خدمة استعلم عن الفواتير، وتسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم العداد لإنشاء طلب جديد.

مواقع شركات توزيع الكهرباء

تتيح شركات توزيع الكهرباء التسع الاستعلام عن الفاتورة عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، بعد تحديد الشركة المختصة حسب محل السكن، سواء شمال أو جنوب القاهرة، شمال أو جنوب الدلتا، مصر الوسطى والعليا، أو شركتي الإسكندرية والبحيرة.

طرق سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

بعد الاستعلام عن قيمة الفاتورة، يمكن للمشتركين السداد الفوري عبر عدة وسائل إلكترونية دون انتظار محصل الكهرباء.

السداد عبر الموقع الإلكتروني أو المنصة الموحدة

يمكن سداد الفاتورة من خلال المنصة الموحدة باختيار خدمة دفع الفاتورة، ثم إدخال رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على الإيصال، واختيار وسيلة الدفع المناسبة.
كما يتيح موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر السداد باستخدام البطاقات الائتمانية فيزا وماستر كارد بشكل آمن.

فاتورة كهرباء شهر يناير 2026

السداد عبر التطبيقات وخدمات الدفع الإلكتروني

تشمل طرق السداد استخدام تطبيق شكاوى الكهرباء، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري، سداد، مصاري، Bee، أمان، والبنك الزراعي، إلى جانب المحافظ الإلكترونية المختلفة.

السداد عبر تطبيقات الدفع الشاملة

توفر بعض التطبيقات الشاملة مثل جوميا باي خدمة دفع فواتير الكهرباء، من خلال إدخال رقم العداد وقيمة الفاتورة، ثم اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

9 طرق لسداد فاتورة الكهرباء دون انتظار المحصل

تتيح وزارة الكهرباء 9 وسائل متنوعة لسداد الفاتورة لتجنب غرامات التأخير، تشمل ماكينات فوري المنتشرة بجميع المحافظات، فودافون كاش، خدمة ميزة عبر المحافظ البنكية، تطبيقات شركات الكهرباء، ماكينات الصراف الآلي للبنوك الداعمة، الدفع عبر موقع وزارة الكهرباء، خدمات الموبايل بانكينج، مكاتب البريد المصري، وكروت الشحن الخاصة بالعدادات مسبقة الدفع.

وأكدت وزارة الكهرباء أن منظومة الدفع الإلكتروني تهدف إلى تسهيل عملية السداد، توفير الوقت، وتقليل التعامل النقدي المباشر، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمواعيد السداد لضمان استمرارية الخدمة وعدم التعرض لأي إجراءات قانونية.

فاتورة كهرباء شهر يناير 2026

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

لتقليل قيمة الفاتورة خلال الأشهر المقبلة، ينصح بفصل الأجهزة الكهربائية بالكامل عند عدم الاستخدام، وعدم ترك الشواحن موصولة بالكهرباء، واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة LED، وضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة، وإيقافها عند مغادرة المكان، مع تجنب تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع إلا عند الحاجة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لرقمنة قطاع الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب التطور التكنولوجي ويضمن سهولة الحصول على الخدمة بأسرع وقت.

فاتورة كهرباء فاتورة كهرباء شهر يناير فاتورة كهرباء شهر كهرباء شهر يناير الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

ترشيحاتنا

نيللي كريم

ناقد موضة يحرج نيللي كريم بسبب إطلالتها في حفل Joy Awards.. شاهد

كيف يتم اكتشاف تسريب الغاز قبل فوات الأوان؟

أجهزة وطرق سهلة.. كيف يتم اكتشاف تسريب الغاز قبل فوات الآوان؟

دينا الشربيني

بالألماظ.. دينا الشربيني تبهر متابعيها بإطلالتها في Joy Awards

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ألم يحن الوقت لقانون عربي مشترك لحماية بيانات المستخدمين؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جميلات البرلمان

المزيد