ادفع فاتورة الكهرباء بهذه الطريقة لتفادي الغرامة

فاتورة كهرباء شهر يناير 2026، يتزايد بحث المواطنين عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها إلكترونيا، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية أو انتظار محصل الكهرباء.

وتوفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة وسائل رسمية وسريعة للاستعلام عن الفاتورة الجديدة وسدادها بأمان من المنزل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026

تتيح وزارة الكهرباء عدة طرق رسمية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، تختلف حسب النطاق الجغرافي لكل مشترك، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء

تعد هذه الطريقة الأكثر شمولا، حيث يمكن لجميع المشتركين الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على الاستعلام عن الفواتير أو الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة وتشمل الاسم بالكامل، المحافظة، الرقم القومي، ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على زر استعلام لعرض قيمة الفاتورة وتفاصيلها.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

توفر المنصة الموحدة واجهة رقمية مركزية للاستعلام عن فواتير الكهرباء، وتشمل خدمات شركات التوزيع المختلفة، سواء في نطاق القاهرة الكبرى أو الدلتا أو محافظات الصعيد، بالإضافة إلى شركتي الإسكندرية والبحيرة.

ويتم الاستعلام من خلال الدخول إلى المنصة، ثم اختيار خدمة استعلم عن الفواتير، وتسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم العداد لإنشاء طلب جديد.

مواقع شركات توزيع الكهرباء

تتيح شركات توزيع الكهرباء التسع الاستعلام عن الفاتورة عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، بعد تحديد الشركة المختصة حسب محل السكن، سواء شمال أو جنوب القاهرة، شمال أو جنوب الدلتا، مصر الوسطى والعليا، أو شركتي الإسكندرية والبحيرة.

طرق سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

بعد الاستعلام عن قيمة الفاتورة، يمكن للمشتركين السداد الفوري عبر عدة وسائل إلكترونية دون انتظار محصل الكهرباء.

السداد عبر الموقع الإلكتروني أو المنصة الموحدة

يمكن سداد الفاتورة من خلال المنصة الموحدة باختيار خدمة دفع الفاتورة، ثم إدخال رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على الإيصال، واختيار وسيلة الدفع المناسبة.

كما يتيح موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر السداد باستخدام البطاقات الائتمانية فيزا وماستر كارد بشكل آمن.

السداد عبر التطبيقات وخدمات الدفع الإلكتروني

تشمل طرق السداد استخدام تطبيق شكاوى الكهرباء، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري، سداد، مصاري، Bee، أمان، والبنك الزراعي، إلى جانب المحافظ الإلكترونية المختلفة.

السداد عبر تطبيقات الدفع الشاملة

توفر بعض التطبيقات الشاملة مثل جوميا باي خدمة دفع فواتير الكهرباء، من خلال إدخال رقم العداد وقيمة الفاتورة، ثم اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

9 طرق لسداد فاتورة الكهرباء دون انتظار المحصل

تتيح وزارة الكهرباء 9 وسائل متنوعة لسداد الفاتورة لتجنب غرامات التأخير، تشمل ماكينات فوري المنتشرة بجميع المحافظات، فودافون كاش، خدمة ميزة عبر المحافظ البنكية، تطبيقات شركات الكهرباء، ماكينات الصراف الآلي للبنوك الداعمة، الدفع عبر موقع وزارة الكهرباء، خدمات الموبايل بانكينج، مكاتب البريد المصري، وكروت الشحن الخاصة بالعدادات مسبقة الدفع.

وأكدت وزارة الكهرباء أن منظومة الدفع الإلكتروني تهدف إلى تسهيل عملية السداد، توفير الوقت، وتقليل التعامل النقدي المباشر، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمواعيد السداد لضمان استمرارية الخدمة وعدم التعرض لأي إجراءات قانونية.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

لتقليل قيمة الفاتورة خلال الأشهر المقبلة، ينصح بفصل الأجهزة الكهربائية بالكامل عند عدم الاستخدام، وعدم ترك الشواحن موصولة بالكهرباء، واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة LED، وضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة، وإيقافها عند مغادرة المكان، مع تجنب تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع إلا عند الحاجة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لرقمنة قطاع الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب التطور التكنولوجي ويضمن سهولة الحصول على الخدمة بأسرع وقت.