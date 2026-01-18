الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن البدء فى تخصيص مساحة من الأراضي لتنفيذ أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من مستثمري الطاقة في مصر، حيث تم تنفيذ أول تجربة لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بإحدى مدارس مدينة الخارجة.

3 محطات طاقة رياح بالفرافرة

وكانت الوادي الجديد أعلنت مؤخرا عن تنفيذ 3 محطات طاقة رياح بالفرافرة، حيث تم تحديد المواقع الملائمة لإنشاء تلك المحطات، وذلك بالتنسيق مع خبراء ومتخصصين فى إنشاء محطات طاقة الرياح، حيث أن مركز الفرافرة يشمل مواقع مثالية لإنشاء تلك المحطات لإنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح كمصدر لخدمة المشروعات الزراعية الاستثمارية والمواقع الخدمية والجمعيات السكنية.