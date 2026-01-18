لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة

يشكوا عدد كبير من المواطنين، من سرعة نفاد رصيد عداد الكهرباء بسرعة، رغم عدم استهلاك قدر كبير من الكهرباء، وفي الغالب تحدث تلك المشكلة نتيجة أخطاء قد لا ينتبه إليها البعض، وتتسبب في انتهاء الرصيد، وكيفية تفاديها.

أسباب نفاد رصيد شحن الكهرباء

قالت وزارة الكهرباء، من خلال جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إن السبب في نفاد رصيد شحن الكهرباء يرجع للعديد من الأسباب، منها:

- عدم ضبط تاريخ العداد لأن عدم ضبط التاريخ يتسبب بالخطأ في رفع شريحة الاستهلاك، بالتالي يؤثر على رصيد الكهرباء، وإذا كان التاريخ ليس مضبوطًا سيؤثر بشكل طبيعي على العداد، لذلك لابد من إعادة ضبط التاريخ، لأن حساب الشرائح يبدأ أول الشهر وينتهي آخر يوم في الشهر.

- تشغيل الأجهزة الكهربائية مرتفعة الاستهلاك باستمرار.

- وضع قطعة معدنية فوق العداد.

- الاعتماد على الغلاية الكهربائية «الكاتل» بدلًا من تسخين المياه على البوتاجاز.

- سوء استخدام تشغيل الأجهزة الكهربائية في المنزل

- إضاءة المصابيح نهارًا بدلًا من إضاءتها ليلًا.

- ترك باب الثلاجة مفتوحًا مما يزيد من فترة تشغيل الثلاجة بدون فصل، مما يجعلها تسحب كهرباء بكثرة.

- تشغيل سخان الكهرباء قبل الاستخدام بفترة طويلة مما يجعله يستهلك كهرباء.

- ترك فيشة الأجهزة الكهربائية مثل الغسالة أو التليفزيون أو الشاحن في الكهرباء.

- ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة عند تشغيل التكييف أو استخدام تكييف غير مناسب للمكان المراد تبريده.

كيفية التأكد من سلامة عداد الكهرباء

وَفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن التأكد من حساب استهلاك الشرائح بصورة صحيحة، يكون باتباع الخطوات التالية:

- قبل تسجيل قراءة العداد افصل كل الأجهزة.

- بعد مرور ربع ساعة من الفصل، سجل المبلغ الموجود في العداد.

- شغل الأجهزة مرة أخرى، إذا كانت القراءة ثابتة يكون العداد سليمًا، إذا تغير بفارق كبير يجب التوجه إلى الشركة، لطلب فحص العداد أو إعادة ضبط التاريخ بالخطوات السالف ذكرها مع أول الشهر.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

قدم خبراء، بعض النصائح من أجل ترشيد الاستهلاك، وجاءت على النحو التالي:

- اختيار أجهزة كهربائية موفرة للطاقة.

- التأكد من أن الكارت به رصيد كهرباء إضافي، حتى لا تنقطع الكهرباء بشكل مفاجئ، وينتج عن ذلك هلاك الأجهزة الكهربائية، وعملها بطاقة أكبر مما يؤثر على الكهرباء.

- افصل الأجهزة الصغيرة والإلكترونية عن الكهرباء في حالة عدم استخدامها.