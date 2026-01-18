قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة

رصيد عداد الكهرباء
رصيد عداد الكهرباء
خالد يوسف

يشكوا عدد كبير من المواطنين، من سرعة نفاد رصيد عداد الكهرباء بسرعة، رغم عدم استهلاك قدر كبير من الكهرباء، وفي الغالب تحدث تلك المشكلة نتيجة أخطاء قد لا ينتبه إليها البعض، وتتسبب في انتهاء الرصيد، وكيفية تفاديها.

أسباب نفاد رصيد شحن الكهرباء

قالت وزارة الكهرباء، من خلال جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إن السبب في نفاد رصيد شحن الكهرباء يرجع للعديد من الأسباب، منها:

- عدم ضبط تاريخ العداد لأن عدم ضبط التاريخ يتسبب بالخطأ في رفع شريحة الاستهلاك، بالتالي يؤثر على رصيد الكهرباء، وإذا كان التاريخ ليس مضبوطًا سيؤثر بشكل طبيعي على العداد، لذلك لابد من إعادة ضبط التاريخ، لأن حساب الشرائح يبدأ أول الشهر وينتهي آخر يوم في الشهر.

- تشغيل الأجهزة الكهربائية مرتفعة الاستهلاك باستمرار.

- وضع قطعة معدنية فوق العداد.

- الاعتماد على الغلاية الكهربائية «الكاتل» بدلًا من تسخين المياه على البوتاجاز.

- سوء استخدام تشغيل الأجهزة الكهربائية في المنزل

- إضاءة المصابيح نهارًا بدلًا من إضاءتها ليلًا.

- ترك باب الثلاجة مفتوحًا مما يزيد من فترة تشغيل الثلاجة بدون فصل، مما يجعلها تسحب كهرباء بكثرة.

- تشغيل سخان الكهرباء قبل الاستخدام بفترة طويلة مما يجعله يستهلك كهرباء.

- ترك فيشة الأجهزة الكهربائية مثل الغسالة أو التليفزيون أو الشاحن في الكهرباء.

- ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة عند تشغيل التكييف أو استخدام تكييف غير مناسب للمكان المراد تبريده.

كيفية التأكد من سلامة عداد الكهرباء

وَفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن التأكد من حساب استهلاك الشرائح بصورة صحيحة، يكون باتباع الخطوات التالية:

- قبل تسجيل قراءة العداد افصل كل الأجهزة.

- بعد مرور ربع ساعة من الفصل، سجل المبلغ الموجود في العداد.

- شغل الأجهزة مرة أخرى، إذا كانت القراءة ثابتة يكون العداد سليمًا، إذا تغير بفارق كبير يجب التوجه إلى الشركة، لطلب فحص العداد أو إعادة ضبط التاريخ بالخطوات السالف ذكرها مع أول الشهر.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

قدم خبراء، بعض النصائح من أجل ترشيد الاستهلاك، وجاءت على النحو التالي:

- اختيار أجهزة كهربائية موفرة للطاقة.

- التأكد من أن الكارت به رصيد كهرباء إضافي، حتى لا تنقطع الكهرباء بشكل مفاجئ، وينتج عن ذلك هلاك الأجهزة الكهربائية، وعملها بطاقة أكبر مما يؤثر على الكهرباء.

- افصل الأجهزة الصغيرة والإلكترونية عن الكهرباء في حالة عدم استخدامها.

نفاذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة وزارة الكهرباء رصيد شحن الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يستعد للعودة للقاهرة بعد انتهاء أمم إفريقيا

حمزة عبد الكريم

تقارير.. تعثر صفقة انتقال مهاجم الأهلي لـ برشلونة

خالد جلال

خالد جلال يقترب من قيادة الأولمبي الليبي بعد نجاحه مع التحدي

بالصور

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد