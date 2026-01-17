شاشة محمولة 27 بوصة بـGoogle TV وبطارية مدمجة بسعر مخفض

أطلقت شركة NexiGo شاشتها المحمولة الجديدة بحجم 27 بوصة مزودة بنظام Google TV وساوند بار مدمج وبطارية داخلية، بسعر مخفض قدره 499 دولارًا أمريكيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز فئة الشاشات القابلة للنقل يوم 17 يناير 2026.

تفاصيل الإطلاق والسعر التنافسي

كشفت NexiGo عن الشاشة خلال حدث افتراضي من مقرها في الصين، مع توافر فوري عبر أمازون ومتاجرها الرسمية في الولايات المتحدة وأوروبا. يأتي السعر المخفض بنسبة 30% عن الإصدار الأولي، مقارنة بشاشات محمولة مشابهة تتجاوز 700 دولارًا، كما أفادت بيانات الشركة الرسمية.

المواصفات التقنية الرئيسية

توفر الشاشة دقة 4K UHD مع سطوع 400 نيتس ومعدل تحديث 60 هرتز، مدعومة بنظام Google TV للوصول إلى تطبيقات Netflix وDisney+ وYouTube مباشرة.

تشمل بطارية ليثيوم مدمجة تدوم 4 ساعات في الاستخدام المحمول، وساوند بار بقوة 20 واط يدعم Dolby Audio لصوت محيطي.

التصميم والميزات المحمولة

يزن الجهاز 4.5 كيلوغرام فقط مع حامل قابل للطي ودعم USB-C للشحن، بالإضافة إلى منافذ HDMI وBluetooth 5.2 للاتصال بأجهزة خارجية.

يدعم إسقاطًا لاسلكيًا عبر Chromecast، مما يجعله مثاليًا للرحلات والمكاتب المؤقتة، كما أظهرت فيديوهات الشركة التوضيحية.

التوافر والسوق المستهدف

سيصل الجهاز إلى أسواق الشرق الأوسط والخليج خلال فبراير 2026 عبر شركاء مثل جرير وإكسترا، بسعر يُقدر بـ1900 ريال سعودي. يستهدف عشاق الترفيه المتنقل والمهنيين، حيث شهدت فئة الشاشات المحمولة نموًا بنسبة 40% في 2025 وفقًا لتقارير Statista.