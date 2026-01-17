قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
حسام حسن: نحترم المغرب وكل واحد حر يشجع مين
وزير الطيران المدني مهنئا أحمد موسى بكتاب أسرار: نعلم قيمته وحب الناس له
خبير استراتيجي: تأجيل الضربة الأمريكية لإيران لا يعني إلغاؤها.. والمنطقة أمام سيناريو خطير
أفضل وزير في العالم والحكومة الأكثر تطورا.. جائزتان من القمة العالمية للحكومات 2026
شاشة محمولة 27 بوصة بـGoogle TV وبطارية مدمجة بسعر مخفض

احمد الشريف

 أطلقت شركة NexiGo شاشتها المحمولة الجديدة بحجم 27 بوصة مزودة بنظام Google TV وساوند بار مدمج وبطارية داخلية، بسعر مخفض قدره 499 دولارًا أمريكيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز فئة الشاشات القابلة للنقل يوم 17 يناير 2026.

تفاصيل الإطلاق والسعر التنافسي

كشفت NexiGo عن الشاشة خلال حدث افتراضي من مقرها في الصين، مع توافر فوري عبر أمازون ومتاجرها الرسمية في الولايات المتحدة وأوروبا. يأتي السعر المخفض بنسبة 30% عن الإصدار الأولي، مقارنة بشاشات محمولة مشابهة تتجاوز 700 دولارًا، كما أفادت بيانات الشركة الرسمية.

المواصفات التقنية الرئيسية

توفر الشاشة دقة 4K UHD مع سطوع 400 نيتس ومعدل تحديث 60 هرتز، مدعومة بنظام Google TV للوصول إلى تطبيقات Netflix وDisney+ وYouTube مباشرة. 

تشمل بطارية ليثيوم مدمجة تدوم 4 ساعات في الاستخدام المحمول، وساوند بار بقوة 20 واط يدعم Dolby Audio لصوت محيطي.

التصميم والميزات المحمولة

يزن الجهاز 4.5 كيلوغرام فقط مع حامل قابل للطي ودعم USB-C للشحن، بالإضافة إلى منافذ HDMI وBluetooth 5.2 للاتصال بأجهزة خارجية.

يدعم إسقاطًا لاسلكيًا عبر Chromecast، مما يجعله مثاليًا للرحلات والمكاتب المؤقتة، كما أظهرت فيديوهات الشركة التوضيحية.

التوافر والسوق المستهدف

سيصل الجهاز إلى أسواق الشرق الأوسط والخليج خلال فبراير 2026 عبر شركاء مثل جرير وإكسترا، بسعر يُقدر بـ1900 ريال سعودي. يستهدف عشاق الترفيه المتنقل والمهنيين، حيث شهدت فئة الشاشات المحمولة نموًا بنسبة 40% في 2025 وفقًا لتقارير Statista.

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

الغندور

الغندور يعلق علي أداء طاقم تحكيم مباراة مصر و نيجيريا

منتخب مصر

إسلام صادق يثير الجدل بشأن أداء منتخب مصر

منتخب السنغال

أبرز أرقام السنغال والمغرب قبل خوض نهائي أمم أفريقيا

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

