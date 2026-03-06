وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى إيتاي البارود.. ويوجه بتكريم طبيبين ورئيسة التمريض بوحدة الكلى

تفقد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مستشفى إيتاي البارود المركزي، لمتابعة سير العمل وقت النوباتجية، ومدى الانضباط الإداري، وكذلك للتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين فى شهر رمضان.

وتابع خلال جولته العمل فى الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالاستقبال وصيدلية الطوارئ، وكذلك متابعة العمل بجراحة الطوارئ، وعناية الطوارئ، ووحدة الكلى.

وخلال المرور تم رصد بعض الملاحظات الخاصة بالعمل وتم تلافيها واصلاحها على رأس العمل، وتم التأكيد على قيام الصيادلة النوبتجيين داخل المستشفى بالمرور كل ساعة علي أقسام الطوارئ للتأكد من عدم نقص الأدوية والمستلزمات.

كما وجه بتكريم اثنين من نواب المدير، ورئيسة التمريض بوحدة الكلى، لتميزهم في عملهم، وتواصل مع المرضى بالاستقبال واستطلع رأيهم فى الخدمة المقدمة، كما التقى عددا من الأهالي الموجودين مع الحالات لبحث شكاواهم، واستبين منهم عن مدى رضائهم عن جودة الخدمة المقدمة.

وعقد اجتماعا مع إدارة المستشفى، في وجود الفريق الإشرافي بالمديرية، وناقش معهم كافة المعوقات والتحديات التى تواجههم فى العمل بالمستشفى، وكيفية التغلب عليها، ووضع الحلول الجذرية لها.

وشدد على الطاقم الطبي وفريق العمل بالإنضباط الإداري خلال شهر رمضان، وعلى حسن تنظيم العمل والحرص على نظافة المستشفى، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، والجودة وسلامة المرضى، والحفاظ على تقديم الخدمة للمواطنين بشكل متميز ومتقدم.