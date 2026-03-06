قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة فيديو جمع سيدة وشاب صغار الكلاب في جوال بلاستيك بالإسكندرية
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى إيتاي البارود.. ويوجه بتكريم طبيبين ورئيسة التمريض بوحدة الكلى

ساندي رضا

تفقد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مستشفى إيتاي البارود المركزي، لمتابعة سير العمل وقت النوباتجية، ومدى الانضباط الإداري، وكذلك للتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين فى شهر رمضان.

وتابع خلال جولته العمل فى الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالاستقبال وصيدلية الطوارئ، وكذلك متابعة العمل بجراحة الطوارئ، وعناية الطوارئ، ووحدة الكلى.

وخلال المرور تم رصد بعض الملاحظات الخاصة بالعمل وتم تلافيها واصلاحها على رأس العمل، وتم التأكيد على قيام الصيادلة النوبتجيين داخل المستشفى بالمرور كل ساعة علي أقسام الطوارئ للتأكد من عدم نقص الأدوية والمستلزمات.

كما وجه بتكريم اثنين من نواب المدير، ورئيسة التمريض بوحدة الكلى، لتميزهم في عملهم، وتواصل مع المرضى بالاستقبال واستطلع رأيهم فى الخدمة المقدمة، كما التقى عددا من الأهالي الموجودين مع الحالات لبحث شكاواهم، واستبين منهم عن مدى رضائهم عن جودة الخدمة المقدمة.

وعقد اجتماعا مع إدارة المستشفى، في وجود الفريق الإشرافي بالمديرية، وناقش معهم كافة المعوقات والتحديات التى تواجههم فى العمل بالمستشفى، وكيفية التغلب عليها، ووضع الحلول الجذرية لها.

وشدد على الطاقم الطبي وفريق العمل بالإنضباط الإداري خلال شهر رمضان، وعلى حسن تنظيم العمل والحرص على نظافة المستشفى، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، والجودة وسلامة المرضى، والحفاظ على  تقديم الخدمة للمواطنين بشكل متميز ومتقدم.

