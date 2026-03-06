ضبط 7.6 طن مكرونة منتهية الصلاحية قبل طحنها وإعادة تدويرها في مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين بتنفيذ حملات تموينية مكبرة على الأسواق، ضمن تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، ومواجهة جميع صور الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط كمية تقدر بـ 7 أطنان و600 كجم من المكرونة منتهية الصلاحية، عمل أحد الأشخاص بقرية سمخراط بالرحمانية على طحنها وإعادة تدويرها وتعبئتها مرة أخرى لطرحها في الأسواق كسلعة نهائية للمستهلك، وتم تحرير محضرين بالمخالفة، والتحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بجميع مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لجميع صور الغش التجاري، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المتداولة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.