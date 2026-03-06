5 أشخاص.. ننشر أسماء المصابين فى حريق مزرعة دواجن بالدقهلية

حصل “صدى البلد” على اسماء المصابين فى حريق بقرية سلامون القماش خلف البنزينة بمحافظة الدقهلية حيث اندلع حريق بمزرعة دواجن بالأرض الزراعية

وهم أحمد شوقى الجيار 19 عاما مقيم سلامون القماش ما بعد الارتجاج

و كسر بالعمود الفقرى

كما اصيب محمد رضا علوان 20 عاما مقيم شها ببتر بالساق اليمنى

واختناق .

ومجهول الاسم والعنوان 21 عاما وإصابته ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى ومحمد الشحات ابو ليلة 18 عاما مقيم سلامون القماش بكسر بالحوض

كسر بالقدم اليمنى

محمد محمد شاهين 22 عاما مقيم شها

كسر بالعمود الفقرى

وتم نقلهم لمستشفى الطوارئ

وأصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر نشوب حريق أدي إلي إنفجار إسطوانة غاز داخل مزرعة دواجن في قرية "سلامون " التابعة لمركز المنصورة،

بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة المنصورة، يفيد بنشوب حريق وتصاعد لأعمدة أدخنة من داخل مزرعة دواجن بقرية سلامون

إنتقل ضباط المباحث ، و الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين نشوب حريق داخل المزرعة تسبب في إنفجار إسطوانة غاز داخل المزرعة، مما أدى لوقوع عدد من الإصابات.



​وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ، ونقل المصابين للمستشفى.

