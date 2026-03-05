بتكلفة 5 ملايين جنيه..محافظ الدقهلية يفتتح تطوير حضانات الأطفال والباطنة بمستشفى الجمالية المركزي

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم حضانات الأطفال وقسم الباطنة الداخلية بمستشفى الجمالية المركزي، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبمشاركة فعالة من المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة ، والدكتور السيد فاروق وكيل مديرية الصحه للطب العلاجي ، ونادر محيي رئيس مركز ومدينة الجمالية ، والدكتور محمد مجاهد مدير مستشفي الجمالية .

وأكد "المحافظ " أن تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية يأتي على رأس أولويات المحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة تليق بالمواطنين، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لمستوى الأداء وجودة الخدمة داخل المستشفيات.

وأشار " المحافظ" إلى أن مشاركة المجتمع المدني والنواب في دعم القطاع الصحي تمثل شراكة أساسية في البناء والتنمية، وتساهم في رفع كفاءة الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بكل مبادرة جادة تستهدف خدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة.

وأكد مرزوق على استمرار الجهود والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الصحي ومؤسسات المجتمع المدني، للنهوض بالمنظومة الصحية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.