هواتف جالكسي قد تحصل قريبًا على ميزة مكالمات تشبه آيفون

تستعد هواتف Samsung Galaxy للحصول على ترقية مهمة في ميزة Calling Card الخاصة بتطبيق Google Phone، تجعل تجربة المكالمات أقرب لما هو متاح على هواتف آيفون.

تذكر سامي فانز أن جوجل تعمل حاليًا على معالجة مشكلة أساسية في بطاقات الاتصال على أندرويد منذ إطلاقها لأول مرة.

تتيح بطاقات الاتصال للمستخدمين تخصيص مظهر شاشة المكالمة الواردة على هواتفهم، عبر إضافة صورة، واختيار ألوان، وتعديل نوع الخط، بحيث تبدو مكالمات الأصدقاء والعائلة أكثر طابعًا شخصيًا.

تشبه هذه الفكرة ما تقدمه آبل على آيفون، لكنها في أندرويد كانت تعاني من قيود واضحة في جهة ظهور هوية المتصل.

ميزة “My Calling Card”

المشكلة الأساسية، كما يوضح التقرير، كانت أن المستخدم يستطيع التحكم في كيفية ظهور الآخرين عندما يتصلون به، لكنه لا يستطيع تحديد كيف يظهر هو نفسه لدى من يتصل بهم.

تعمل جوجل الآن على حل هذه النقطة عبر خيار جديد باسم My Calling Card رُصد في النسخة التجريبية من تطبيق Google Phone، وفق اكتشاف فريق Android Authority.

بما أن هواتف سامسونج جالكسي تعتمد على تطبيق Google Phone في إدارة المكالمات في كثير من الأسواق، فإن هذه الإضافة ستصل تلقائيًا إلى أجهزة جالكسي بعد طرحها رسميًا.

سيتمكن المستخدم من فتح تطبيق الهاتف، ثم التوجه إلى الإعدادات، ثم قسم Calling Cards لإنشاء بطاقة الاتصال الخاصة به، والتي ستظهر للطرف الآخر عند الاتصال، بشرط ألا يكون عدّل جهة اتصاله يدويًا في هاتفه.

الإتاحة عبر نسخة بيتا واقتراب الإطلاق الرسمي

يوضح التقرير أن خيار My Calling Card يعمل حاليًا في النسخة التجريبية (بيتا) من تطبيق Google Phone فقط، ولم يُطرح بعد لعموم المستخدمين على القناة المستقرة.

مع ذلك، يشير ظهور الميزة واختبارها العملي إلى أن مستخدمي هواتف جالكسي قد لا يضطرون للانتظار طويلًا قبل وصول التحديث رسميًا.

توصي سامي فانز مستخدمي جالكسي المهتمين بتجربة الميزة بمتابعة تحديثات تطبيق Google Phone عبر متجر جوجل بلاي، خاصة على قناة النسخة التجريبية، إلى أن تعلن جوجل عن الإطلاق الواسع لميزة My Calling Card التي تقرّب تجربة هوية المتصل على أندرويد من نظيرتها على آيفون.