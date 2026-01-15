ببطارية ضخمة 10000 أمبير ر يلمي تطلق أول هاتف ذكي

تُرسّخ شركة ريلمي قريباً معياراً جديداً في سعة بطاريات الهواتف الذكية إذ تُشير التقارير إلى أن العلامة التجارية تُحضّر لإطلاق هاتف ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 10000 مللي أمبير، والذي قد يُطرح لأول مرة ضمن سلسلة هواتفها P. وتُشير بيانات الاعتماد إلى أن الإعلان الرسمي قد يكون خلال أسابيع قليلة.



على الجانب الأخر من المتوقع أن يأتي الهاتف الذكي مزود ببطارية هائلة سعتها 10000 مللي أمبير لتكون ريلمي أول علامة تجارية في السوق الهندية تُقدّم هاتفًا ببطارية بهذا الحجم الهائل ضمن فئة الهواتف العادية.

مواصفات هاتف ريلمي

لم تُصدر شركة ريلمي أي تأكيد رسمي لكن التسريبات تشير إلى أن الجهاز سيكون ضمن سلسلة هواتف P لتشتد المنافسة على بطاريات الهواتف الذكية، لا سيما في الصين.

ففي الأشهر القليلة الماضية فقط، بدأت الشركات المصنعة بتجاوز سعة البطاريات المعتادة التي تتراوح بين 5000 و6000 مللي أمبير.

الآن، تستعد ريلمي لطرح هاتفها الجديد في السوق الهندية ومن المتوقع أن يُطرح هذا الهاتف ضمن فئة الهواتف المتوسطة العليا، بسعر يقارب 30,000 روبية، نظرًا لارتفاع الأسعار المتوقع مع اقتراب عام 2026.

هاتف ريلمي

عمر البطارية

الأمر كله يتعلق بتقنية بطاريات السيليكون والكربون. هذه التركيبة الكيميائية الأحدث للبطاريات تعني أنه يمكنك وضع طاقة أكبر في نفس الحجم، لذا لم يعد من الضروري أن تكون الهواتف ضخمة لمجرد الحصول على عمر بطارية طويل ومن المتوقع أن يوفر هاتف Realme القادم عمر بطارية أقرب إلى عمر بطارية بنك الطاقة وهو مثالي للمستخدمين الذين يستخدمون الهاتف بكثرة، والمسافرين، واللاعبين، أو أي شخص يعاني من انقطاع التيار الكهربائي.

تشير التسريبات التصميمية إلى كاميرا خلفية ثلاثية، وشاشة منحنية، وهيكل بلاستيكي لتقليل الوزن والتكلفة ويعد الأمر المثير للاهتمام هو أن شركة ريلمي قد عرضت بالفعل هاتفًا تجريبيًا ببطارية سعتها 15000 مللي أمبير. لذا، قد يكون هذا الطراز ذو سعة 10000 مللي أمبير مجرد بداية.أما بالنسبة للإطلاق، فتشير مصادر مطلعة إلى أن شركة ريلمي قد تُطلق الهاتف في فبراير، ولكن لم يُحدد موعد رسمي بعد.