هواوي تطلق Hi Enjoy 80 Plus ببطارية 6620 مللي أمبير

أعلنت شركة هواوي رسميًا عن هاتف Hi Enjoy 80 Plus يوم 17 يناير 2026، مقدمة بطارية ضخمة سعة 6620 مللي أمبير كأبرز ميزاته في فئة المتوسطين الاقتصاديين.

الإعلان الرسمي والإطلاق

كشفت هواوي عن الجهاز عبر موقعها الرسمي الصيني ومنصاتها الاجتماعية، مع بدء البيع الفوري في الصين بسعر 1599 يوان (حوالي 220 دولار أمريكي).

يستهدف الجهاز مستخدمي الاستخدام اليومي الطويل، كجزء من سلسلة Enjoy الشعبية.

البطارية الضخمة والشحن

تأتي بطارية Hi Enjoy 80 Plus بسعة 6620 مللي أمبير، تدعم شحنًا سريعًا 66 واط يصل إلى 100% في 45 دقيقة، مع ضمان عمر افتراضي يتجاوز 4 سنوات.

تعد هذه السعة من أكبرها في فئة هواتف هواوي تحت 250 دولارًا، حسب بيان الشركة.

الشاشة والأداء

يحمل الهاتف شاشة LCD مقاس 6.78 إنش بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مدعومًا بمعالج Kirin 8000A و8 جيجابايت RAM مع 256 جيجابايت تخزين.

يدعم EMUI 15 المبني على HarmonyOS NEXT، مع كاميرا خلفية 108 ميجابيكسل.

التصميم والتوافر

يزن 212 جرامًا بتصميم بلاستيكي مقاوم للماء IP64، متوفر بألوان أسود وأزرق وأخضر.

يباع حصريًا عبر متاجر هواوي وJD.com في الصين حاليًا، مع خطط للتصدير إلى آسيا الجنوبية الشرقية في الربع الأول من 2026.