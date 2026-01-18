قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: صافرات الاستهجان للنشيد الوطني «سقطة لا تُغتفر».. ولم نتوقع تأهل مصر من دور المجموعات
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني
مسئولون أمريكيون: ترامب يتراجع عن توجيه ضربة لإيران بسبب المخاطر والضغط الإقليمي
انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هواوي تطلق Hi Enjoy 80 Plus ببطارية 6620 مللي أمبير

هواوي
هواوي
احمد الشريف

أعلنت شركة هواوي رسميًا عن هاتف Hi Enjoy 80 Plus يوم 17 يناير 2026، مقدمة بطارية ضخمة سعة 6620 مللي أمبير كأبرز ميزاته في فئة المتوسطين الاقتصاديين.

الإعلان الرسمي والإطلاق

كشفت هواوي عن الجهاز عبر موقعها الرسمي الصيني ومنصاتها الاجتماعية، مع بدء البيع الفوري في الصين بسعر 1599 يوان (حوالي 220 دولار أمريكي).

يستهدف الجهاز مستخدمي الاستخدام اليومي الطويل، كجزء من سلسلة Enjoy الشعبية.

البطارية الضخمة والشحن

تأتي بطارية Hi Enjoy 80 Plus بسعة 6620 مللي أمبير، تدعم شحنًا سريعًا 66 واط يصل إلى 100% في 45 دقيقة، مع ضمان عمر افتراضي يتجاوز 4 سنوات.

تعد هذه السعة من أكبرها في فئة هواتف هواوي تحت 250 دولارًا، حسب بيان الشركة.

الشاشة والأداء

يحمل الهاتف شاشة LCD مقاس 6.78 إنش بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مدعومًا بمعالج Kirin 8000A و8 جيجابايت RAM مع 256 جيجابايت تخزين. 

يدعم EMUI 15 المبني على HarmonyOS NEXT، مع كاميرا خلفية 108 ميجابيكسل.

التصميم والتوافر

يزن 212 جرامًا بتصميم بلاستيكي مقاوم للماء IP64، متوفر بألوان أسود وأزرق وأخضر. 

يباع حصريًا عبر متاجر هواوي وJD.com في الصين حاليًا، مع خطط للتصدير إلى آسيا الجنوبية الشرقية في الربع الأول من 2026.

هواوي Hi Enjoy 80 Plus هواتف هواوي

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

مجلس النواب

برلماني: القاهرة باتت صمام أمان المنطقة.. ورسائل واشنطن تعكس وزن الدولة المصرية

حزب مستقبل وطن

مستقبل وطن: رسالة ترامب للسيسي اعتراف دولي بذروة نجاح الدبلوماسية المصرية

غلق 7 عيادات

بعد غلق 7 عيادات .. كيف واجه القانون المنشأت الصحية غير المرخصة

بالصور

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

