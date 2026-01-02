قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح ومرموش في الصدارة .. منتخب مصر يتفوق تسويقيًا بفارق كبير
رايح جاي.. 10مدربين ضحايا أندية الدوري الممتاز
والدة طالبة عزبة دار السلام: السواق عاشر بنتى ووعدها بالجواز
اعترافات المتهم بالتعدي على طالبة دار السلام بحلوان
إيران: لا يمكن تدمير صواريخنا لا بالحرب ولا بالتفاوض
حبيت السواق وروحتله بيته .. اعترافات مثيرة لطالبة عزبة دار السلام
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
1.5 مليار مشاهدة .. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
لعشاق الفئة المتوسطة.. الفرق بين هواوي Nova 15 و Nova 15 Pro

هواوي Nova 15 و Nova 15 Pro
هواوي Nova 15 و Nova 15 Pro
شيماء عبد المنعم

تستهدف سلسلة هواوي Huawei Nova 15 نوعين من مستخدمي الهواتف الذكية، أولئك الذين يبحثون عن جهاز أنيق يقدم قيمة جيدة للاستخدام اليومي، وأولئك الذين يفضلون تجربة أكثر فخامة وملائمة للمستقبل. 

وعلى الرغم من أن كلا الهاتفين ينتميان إلى نفس السلسلة، إلا أن كلا منهما يقدم خصائص مختلفة تناسب شخصيات مختلفة، هذه المقارنة تساعد في تحديد الهاتف الأكثر عملية للاستخدام اليومي، وأي منهما يقدم تجربة أكثر تطورا للمستخدمين الذين يبحثون عن شيء مميز.

مقارنة بين هواوي Nova 15 و Nova 15 Pro

 

1. التصميم والشاشة:

يتميز هاتف Huawei Nova 15 بتصميم بسيط وجذاب مع مستشعر بصمة جانبي يناسب المستخدمين الذين يفضلون الشعور بالراحة والأمان في الاستخدام اليومي، يمتاز بتشطيب عصري يشعر بالراحة أثناء الاستخدام.

بالمقارنة، يركز طراز Nova 15 Pro على الفخامة مع إطار أكثر أناقة ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، مما يضيف لمسة من التميز والفخامة تناسب المستخدمين الذين يفضلون التصميم المتطور والأنيق.

هاتف Huawei Nova 15

كلا الهاتفين يأتيان بشاشة LTPO OLED مع تردد سلس وألوان غنية، لكن Nova 15 Pro يوفر دقة أعلى وسطوع أقوى، مما يجعله مثاليا للبث والألعاب والمحتوى HDR، خاصة في الأماكن الخارجية.

يقدم Nova 15 تجربة مشاهدة ملونة وممتعة للاستخدام اليومي، مما يجعله خيارا عمليا للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى سطوع ودقة استثنائية.

2. المعالج والاداء:

يعتمد هاتف Nova 15 على معالج هواوي Kirin 8020 الذي يوفر أداء موثوقا للمهام اليومية مثل التطبيقات الاجتماعية والألعاب الخفيفة، يتميز بالكفاءة والاتساق في الأداء.

وبالمقارنة، يأتي هاتف Nova 15 Pro بمعالج Kirin 9010S الذي يوفر قوة معالجة أكبر واستجابة أسرع في المهام الأكثر تطلبا، مما يجعله أفضل للمستخدمين المحترفين والمبدعين الذين يحتاجون إلى أداء إضافي.

3. البطارية والشحن:

كلا الهاتفين يدعمان الشحن السريع والشحن العكسي السلكي، يحتوي هاتف Nova 15 على بطارية بقوة 6000 مللي أمبير وهو يركز أكثر على الكفاءة والقدرة على التحمل طوال اليوم، بينما يوفر Nova 15 Pro بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، وهو يوفر توازنا بين الأداء الأقوى وعمر البطارية الأطول، مما يجعله مناسبا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى جهاز يوفر طاقة قوية وموثوقة.

Nova 15 Pro

4. الكاميرا:

يقدم Nova 15 نظام كاميرا مزدوجة يقدم أداء جيدا في تصوير البورتريهات والتقريب، مع ألوان واضحة ونتائج مستقرة تناسب التصوير اليومي.

بينما يضيف هاتف Nova 15 Pro عدسة واسعة جدا وتحسينات في التثبيت، مما يجعله أكثر تنوعا وقدرة على التعامل مع الإضاءة المنخفضة، المناظر الطبيعية، والتصوير الإبداعي.

كلا الهاتفين يحتويان على كاميرات سيلفي بدقة عالية مع تصوير فيديو بدقة 4K، لكن Nova 15 Pro يقدم تركيزا أفضل وزاوية رؤية أوسع، مما يجعله أكثر جذبا للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

5. السعر:

يسعر هاتف Huawei Nova 15 بحوالي 400 دولار، مما يجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يرغبون في الحصول على ميزات قريبة من الهواتف الراقية بسعر معقول، وهو مثالي للمشترين الذين يفضلون التطبيق العملي والاستخدام طويل الأمد.

بينما يسعر Huawei Nova 15 Pro بحوالي 550 دولار، ويقدم بناء فخما، شاشة أكثر سطوعا، معالج أقوى، ونظام كاميرا مرن، وهو خيار مناسب للمستخدمين الذين يقدرون الأداء العميق والتجربة الفاخرة.

الخلاصة، يتميز Nova 15 بأداء موجه نحو الكفاءة، تصميم عملي، وقدرة تحمل موثوقة، مما يجعله رفيقا يوميا متوازنا، بينما يبرز Nova 15 Pro مع تصميم فخم، معالج أقوى، شاشة أكثر سطوعا، ونظام كاميرا قادر على تلبية احتياجات المستخدمين المبدعين.

هواوي Huawei Nova 15 Nova 15 Pro مقارنة

