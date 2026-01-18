Tecno Spark Go 3 يكشف مفاجآت قوية.. كاميرا 13 ميجابكسل وبطارية تدوم طويلا

أعلنت شركة تكنو Tecno، رسميا عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Tecno Spark Go 3 في السوق الهندية، مع وعد بتوفير تجربة تقنية أساسية بسعر معقول.

مواصفات Tecno Spark Go 3

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، يأتي هاتف Tecno Spark Go 3 مزودا بمعالج Unisoc T7250، متصلا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X و64 جيجابايت تخزين داخلي.

ويعمل هاتف Tecno Spark Go 3 بنظام التشغيل Android 15 من البداية، والذي يأتي مع مساعد ذكي Ella AI لتسهيل الاستخدام اليومي.

يمتاز هاتف Tecno Spark Go 3، بشاشة من نوع LCD بحجم 6.74 بوصة، بدقة HD+ تدعم معدل تحديث 120 هرتز، لتقديم تجربة سلسة نسبيا رغم فئة الهاتف الاقتصادية.

في الجهة الخلفية، يتمتع هاتف Tecno Spark Go 3 بكاميرا واحدة بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED، بينما تأتي الكاميرا الأمامية الخاصة بالصور الذاتية بدقة 8 ميجابكسل داخل فتحة كبيرة في الشاشة.

ويحتوي هاتف Tecno Spark Go 3، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 15 وات، إلى جانب ميزات إضافية تشمل مقاومة المياه والغبار وفقا لمعيار IP64، مع دعم شبكات Wi-Fi، وشبكة 4G وتقنية البلوتوث، بالاضافة لمنفذ microSD لتوسيع التخزين، ومنفذ شحن من نوع USB-C.

يتوافر هاتف Tecno Spark Go 3 للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 8999 روبية هندية (حوالي 99 دولارا) للطراز الوحيد بسعة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، وسيتوفر بعدة ألوان تشمل البنفسجي، الأزرق، الأسود، والرمادي، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف للشراء اعتبارا من 23 يناير.