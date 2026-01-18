قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
Tecno Spark Go 3 يكشف مفاجآت قوية.. كاميرا 13 ميجابكسل وبطارية تدوم طويلا

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة تكنو Tecno، رسميا عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Tecno Spark Go 3 في السوق الهندية، مع وعد بتوفير تجربة تقنية أساسية بسعر معقول. 

مواصفات Tecno Spark Go 3

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، يأتي هاتف Tecno Spark Go 3 مزودا بمعالج Unisoc T7250، متصلا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X و64 جيجابايت تخزين داخلي. 

ويعمل هاتف Tecno Spark Go 3 بنظام التشغيل Android 15 من البداية، والذي يأتي مع مساعد ذكي Ella AI لتسهيل الاستخدام اليومي.

يمتاز هاتف Tecno Spark Go 3، بشاشة من نوع LCD بحجم 6.74 بوصة، بدقة HD+ تدعم معدل تحديث 120 هرتز، لتقديم تجربة سلسة نسبيا رغم فئة الهاتف الاقتصادية.

في الجهة الخلفية، يتمتع هاتف Tecno Spark Go 3 بكاميرا واحدة بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED، بينما تأتي الكاميرا الأمامية الخاصة بالصور الذاتية بدقة 8 ميجابكسل داخل فتحة كبيرة في الشاشة.

ويحتوي هاتف Tecno Spark Go 3، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 15 وات، إلى جانب ميزات إضافية تشمل مقاومة المياه والغبار وفقا لمعيار IP64، مع دعم شبكات Wi-Fi، وشبكة 4G وتقنية البلوتوث، بالاضافة لمنفذ microSD لتوسيع التخزين، ومنفذ شحن من نوع USB-C.

يتوافر هاتف Tecno Spark Go 3 للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 8999 روبية هندية (حوالي 99 دولارا) للطراز الوحيد بسعة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، وسيتوفر بعدة ألوان تشمل البنفسجي، الأزرق، الأسود، والرمادي، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف للشراء اعتبارا من 23 يناير.

تكنو Tecno Spark Go 3 Spark Go 3

