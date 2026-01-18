لمحبي الجميز والمنافسات .. مواصفات هاتف Red Magic 11 Air

إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف للألعاب فيمكنك التفكير في هاتف Red Magic 11 Air كأول طراز "Air" مزود بمروحة تبريد نشطة. ويركز الهاتف بشكل كبير على الأداء رغم تصميمه النحيف مقارنةً بسلسلة RedMagic 11 Pro .



سيعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت ، مقترنًا بشريحة الألعاب ريد كور آر 4 من ريد ماجيك ووفقًا للشركة، تهدف الشريحة الثانوية إلى تحسين استقرار الأداء وإدارة الطاقة أثناء جلسات اللعب الطويلة. كما تم تأكيد استخدام هاتف آيفون 11 إير لذاكرة تخزين UFS 4.1 وذاكرة تُطلق عليها العلامة التجارية اسم “LPDDR5X Ultra”

مواصفات هاتف MacBook Air 11

مواصفات هاتف MacBook Air 11

تقول شركة RedMagic إن هاتف MacBook Air 11 قادر على تشغيل ألعاب مثل Tomb Raider 9 وNeed for Speed ​​17 بمعدل 60 إطارًا في الثانية باستخدام محاكي مدمج. وكما هو الحال مع معظم أرقام الأداء قبل الإطلاق، فإن هذه الأرقام صادرة مباشرة من الشركة المصنعة، ويجب التحقق منها من خلال اختبارات مستقلة.

شاركت شركة RedMagic أيضًا بيانات أداء ألعابها الأصلية على نظام Android. وتزعم الشركة أن لعبة Honkai Impact 3rd تعمل بمعدل 60 إطارًا في الثانية بثبات، بينما تصل الألعاب التنافسية مثل Delta Force وألعاب MOBA إلى 144 إطارًا في الثانية. كما تشير إلى أن أدنى معدل إطارات (1%) يبقى أعلى من 141 إطارًا في الثانية، مما يدل على انخفاض طفيف في معدل الإطارات تحت الضغط.

ميزات هاتف MacBook Air 11

من ناحية المواصفات التقنية، يتميز الهاتف بشاشة مقاس 6.85 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز وتصميم شبه كامل الشاشة، حيث تصل نسبة الشاشة إلى الجسم إلى 95.1%. وتؤكد شركة Red Magiic أن مروحة التبريد النشطة التي تعمل بسرعة 24000 دورة في الدقيقة تساعد في الحفاظ على الأداء أثناء اللعب لفترات طويلة. كما يتضمن الهاتف أزرار تحكم جانبية ودعمًا لمحرك الألعاب CUBE.

تشير التقارير السابقة إلى بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تقريبًا وسماكة 7.85 ملم تقريبًا. ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل قبل الإطلاق المقرر في 20 يناير.