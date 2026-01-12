قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إشادة إنجليزية بقيادة صلاح ومرموش لمنتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم

أكد الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، أن هناك عدالة ومساواة بين جميع النواب في المجلس الجديد، مشيرًا إلى أن المستشار هشام بدوي أكد أنه سيراعي المساواة بين جميع النواب، وسيلتزم بالقانون.

وقال علي الدين هلال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن ترشح نائب من المعارضة أمام المستشار هشام بدوي؛ أمر مرغوب ومحمود.

واستطرد: «عدم استخدام وتفعيل أدوات البرلمان الرقابية، وعدم استجواب المجالس السابقة لعدد من الوزراء؛ ظاهرة غير صحية، فالرقابة جزء أساسي من دور البرلماني».

وأشار علي الدين هلال إلى أن هناك مشاكل كثيرة مثل “المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم”، كلها أمور تهم المواطن، ويجب على البرلمان العمل عليها.

وأردف هلال أن البرلمان الحالي هو إتمام لرؤية “مصر 2030”، مؤكدًا أن الدولة ملزمة بتحقيق أهداف الخطة الموضوعة في 2030، لذا، يجب على البرلمان بحث أهداف كل وزارة في الخطة، والمعوقات التي تواجهها.

وأشار هلال إلى أن مجلس النواب لا بد أن يقوم بالإجراءات، بسؤال الحكومة عن خطتها لـ2030، موضحًا أن العادة جرت مع انتخاب كل برلمان جديد أن يتم تشكيل حكومة جديدة، مردفًا: «يمكن تغيير الحقيبة الوزارية كلها، أو تغيير عدد معين من الوزراء».

واختتم تصريحاته: «الرئيس السيسي طلب من كل أجهزة الدولة تقارير عن أداء الحكومة كلها، وفي حالة استمرار الدكتور مصطفى مدبولي أو اختيار رئيس جديد للحكومة؛ عليه أن يتوجه للبرلمان ويعرض بيانه، ومجلس النواب يناقش بيان الحكومة، ويعد تقريره بشأنه».

