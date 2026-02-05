ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يقترب من العودة إلى نادي برشلونة في المستقبل، بعد سنوات من رحيله عن الفريق الكتالوني، في خطوة قد تهز أوساط كرة القدم الأوروبية.

رحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 بعدما فشل النادي في تجديد عقده لأسباب مالية وإدارية، مما دفعه إلى الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن ينضم لاحقًا إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي.

كانت تلك اللحظة صادمة لعشاق النادي، خاصة أن إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا وعدت الجمهور ببقاء الأسطورة الأرجنتينية في صفوف الفريق.

يذكر أن ميسي جدد تعاقده مع انترميامي حتى يونيو 2027 في شهر أكتوبر الماضي، ويعتقد أن ظهوره مع منتخب الارجنتين في كأس العالم 2026 سيكون الظهور الدولي الاخير لاسطورة كرة القدم العالمية.

متى يعود ميسي إلى برشلونة؟

تشير ماركا إلى أن موقف ميسي من العودة لا يزال قيد الدراسة، وأن اللاعب لا يريد في الوقت الحالي التورط في الشؤون السياسية للنادي، رغم أنه يملك تأثيرًا كبيرًا على جماهير برشلونة وقد يستفيد منه أي مرشح في انتخابات النادي المقبلة.

وتُظهر التقارير أن ميسي ليس معنيًا بدعم أي مرشح رسميًا، لكنه قد يعلن نيته بالعودة بعد فترة الانتخابات للاستقرار والتركيز أكثر على مستقبله المهني.

من جانب آخر، من المتوقع أن يدخل برشلونة في حملة انتخابية خلال الأيام القادمة استعدادًا لانتخابات الرئاسة المقررة في 15 مارس القادم، ويبدو أن اسم ميسي جزء مهم من الخطاب الانتخابي، حتى لو لم يعلن دعمًا مباشرًا لأحد المرشحين.

وقد يظل موقفه حياديًا في الوقت الراهن، مع تركيز قوي على الأهداف الكروية المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم القادمة التي ستكون الأخيرة في مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني.

ويرى مراقبون أن عودة ميسي إلى برشلونة إذا حدثت ستكون ليست فقط على مستوى الرياضة، وإنما تحمل دلالات رمزية كبيرة، إذ تمثل عودة “الابن البار” إلى بيته بعد سنوات من الغربة الكروية.

هل يلعب ميسي في الدوري الأرجنتيني؟

في سياق متصل، كشفت صحيفة الميرور الانجليزية ان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي يقترب من العودة مجددا للعب في الدوري الارجنتيني من خلال بوابة ناديه الاصلي نيولز اولد بويز الارجنتيني والذي لعب له حتى سن الثالثة عشرة قبل الانتقال الى نادي برشلونة الاسباني.

وذكرت صحيفة الميرور، أن ميسي مرشح للعودة إلى ناديه الأم نيولز أولد بويز بعد أن أكد رغبته في اللعب للفريق الذي شهد بداياته كلاعب ناشىء حيث سجل النجم الأرجنتيني 234 هدفا مع فرق الشباب في نيولز كما يحمل أحد مدرجات ملعب النادي اسمه.

واضافت الصحيفة الانجليزية انه يبدو أنه قد ينضم أخيرا إلى صفوف الفريق الأول بنادي نيولز اولد بويزحيث نقلت حديث صحيفة "تي إن" الأرجنتينية مع خوان مانويل ميدينا نائب رئيس نيولز الذي أكد أن المفاوضات جارية لضم ميسي قريبا.