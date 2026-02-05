قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة بحضور هبة السويدي والفنانة ماجدة الرومي
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
مقترحات برلمانية لـ تشريع يقصر استخدام مواقع التواصل على سن معينة
ضبط خلية تجسس تعمل لصالح إيران داخل إسرائيل
الأربعاء أم الخميس؟.. معهد الفلك يعلن أول أيام شهر رمضان 2026
الذهب يصعد مجددًا في تعاملات مساء اليوم 5 - 2 - 2026
تحذير النبي من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟

ميسي
ميسي
أحمد أيمن

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يقترب من العودة إلى نادي برشلونة في المستقبل، بعد سنوات من رحيله عن الفريق الكتالوني، في خطوة قد تهز أوساط كرة القدم الأوروبية. 

رحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 بعدما فشل النادي في تجديد عقده لأسباب مالية وإدارية، مما دفعه إلى الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن ينضم لاحقًا إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي. 

كانت تلك اللحظة صادمة لعشاق النادي، خاصة أن إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا وعدت الجمهور ببقاء الأسطورة الأرجنتينية في صفوف الفريق. 

يذكر أن ميسي جدد تعاقده مع انترميامي حتى يونيو 2027 في شهر أكتوبر الماضي، ويعتقد أن ظهوره مع منتخب الارجنتين في كأس العالم 2026 سيكون الظهور الدولي الاخير لاسطورة كرة القدم العالمية.

متى يعود ميسي إلى برشلونة؟

تشير ماركا إلى أن موقف ميسي من العودة لا يزال قيد الدراسة، وأن اللاعب لا يريد في الوقت الحالي التورط في الشؤون السياسية للنادي، رغم أنه يملك تأثيرًا كبيرًا على جماهير برشلونة وقد يستفيد منه أي مرشح في انتخابات النادي المقبلة. 

وتُظهر التقارير أن ميسي ليس معنيًا بدعم أي مرشح رسميًا، لكنه قد يعلن نيته بالعودة بعد فترة الانتخابات للاستقرار والتركيز أكثر على مستقبله المهني. 

من جانب آخر، من المتوقع أن يدخل برشلونة في حملة انتخابية خلال الأيام القادمة استعدادًا لانتخابات الرئاسة المقررة في 15 مارس القادم، ويبدو أن اسم ميسي جزء مهم من الخطاب الانتخابي، حتى لو لم يعلن دعمًا مباشرًا لأحد المرشحين. 

وقد يظل موقفه حياديًا في الوقت الراهن، مع تركيز قوي على الأهداف الكروية المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم القادمة التي ستكون الأخيرة في مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني. 

ويرى مراقبون أن عودة ميسي إلى برشلونة إذا حدثت ستكون ليست فقط على مستوى الرياضة، وإنما تحمل دلالات رمزية كبيرة، إذ تمثل عودة “الابن البار” إلى بيته بعد سنوات من الغربة الكروية. 

هل يلعب ميسي في الدوري الأرجنتيني؟

في سياق متصل، كشفت صحيفة الميرور الانجليزية ان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي يقترب من العودة مجددا للعب في الدوري الارجنتيني من خلال بوابة ناديه الاصلي نيولز اولد بويز الارجنتيني والذي لعب له حتى سن الثالثة عشرة قبل الانتقال الى نادي برشلونة الاسباني.

وذكرت صحيفة الميرور، أن ميسي مرشح للعودة إلى ناديه الأم نيولز أولد بويز بعد أن أكد رغبته في اللعب للفريق الذي شهد بداياته كلاعب ناشىء حيث  سجل النجم الأرجنتيني 234 هدفا مع فرق الشباب في نيولز كما يحمل أحد مدرجات ملعب النادي اسمه.

واضافت الصحيفة الانجليزية انه يبدو أنه قد ينضم أخيرا إلى صفوف الفريق الأول بنادي نيولز اولد بويزحيث نقلت حديث صحيفة "تي إن" الأرجنتينية مع خوان مانويل ميدينا نائب رئيس نيولز الذي أكد أن المفاوضات جارية لضم ميسي قريبا.

ميسي عقد ميسي مع انتر ميامي برشلونة كأس العالم 2026 عودة ميسي إلى برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب : رئيسة الوزراء اليابانية تزور البيت الأبيض في 19 مارس

ترامب وستارمر

موقع استراتيجي .. ترامب : محادثات مثمرة مع ستارمر حول جزر دييجو جارسيا

علم جنوب أفريقيا

جنوب إفريقيا: تصنيف الجفاف ونقص المياه كارثة وطنية

بالصور

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
نينا مغربي
نينا مغربي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد