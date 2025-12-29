أخبار بني سويف| إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين و تسليم 30 من شباب وأبناء المحافظة عقود عمل بالأردن

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

أجهزة الأمن ببني سويف تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي البوشي والسني، عقب جهود مكثفة أسفرت عن عقد جلسة صلح، جرى خلالها تقديم الكفن، تأكيدًا لطي صفحة الخلافات ونبذ العنف.

جرت مراسم الصلح اليوم، الأحد، بحضور نائب مدير أمن بني سويف، ومدير المباحث الجنائية، ومفتش الأمن العام، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية وأهالي العائلتين.

مديرية العمل: 30 من شباب وأبناء بني سويف تسلموا عقود عمل بالأردن

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سلمت مديرية العمل بالمحافظة، برئاسة المهندس أحمد العربي، عدد 30 عقد عمل لعدد من الشباب من أبناء المحافظة، تمهيدًا لسفرهم للعمل بالأردن، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير فرص عمل لائقة والحد من البطالة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب داخل وخارج البلاد.وأكد المحافظ أن الدولة تولي ملف مواجهة البطالة أولوية قصوى، ونسعى من خلال التنسيق المستمر بين أجهزة المحافظة ووزارة العمل إلى إتاحة فرص عمل حقيقية تتناسب مع مهارات الشباب وقدراتهم، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير مصادر دخل مستقرة، مشيرًا إلى أن توفير فرص العمل الخارجية يأتي وفق ضوابط قانونية تضمن حقوق العمال وتحفظ كرامتهم.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل، أن تسليم عقود العمل يأتي في إطار التعاون مع وزارة العمل والجهات المعنية، ووفقًا لاحتياجات سوق العمل الأردني، حيث تم التأكد من استيفاء المتقدمين لكافة الشروط المطلوبة، ومطابقة العقود للضوابط المنظمة للعمل بالخارج، بما يضمن توفير فرص عمل آمنة ومستقرة لشباب المحافظة.

مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إجراء 18 عملية مناظير متقدمة

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نجاح مستشفيات الجامعة في إجراء 18 عملية مناظير متقدمة في تخصص أمراض النساء والتوليد، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة المناظير وأمراض النساء والتوليد على مدار يومين متتاليين. جاء ذلك في إطار طفرة نوعية تهدف إلى تطوير الخدمات الطبية وتبادل الخبرات العلمية مع الكيانات الطبية المتخصصة، وبإشراف الدكتور هاني حامد ، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.