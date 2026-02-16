شبانة: هناك نية مبيتة في الكاف لمعاقبة الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة وجود حالة من القلق بشأن ما أثير عقب مباراة الأهلي والجيش الملكي، مشيرًا إلى أن سرعة البيانات الرسمية أثارت علامات الاستفهام.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة "CBC":"سرعة صدور بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والجيش الملكي، ثم بيان الأهلي، جعلتني أشك في وجود نية مبيّتة لتوقيع عقوبات على الأهلي".

وأضاف:"طبقًا للوائح، الأهلي لا يستحق عقوبة حرمانه من اللعب دون جمهور، وإذا كانت هناك عقوبة فيجب أن تكون مالية فقط، مع رفضنا التام لأي تصرفات صدرت من بعض جماهير الأهلي".

وتابع:"جماهير الجيش الملكي قامت في المغرب بتصرفات أكثر من ذلك خلال مواجهة الأهلي، وكانت هناك تجاوزات كبيرة".

وعن الجوانب الفنية، قال:"المكسب الوحيد للأهلي في مباراة الجيش الملكي هو محمد علي بن رمضان".

كما تطرق إلى ملف اللاعب كامويش، قائلًا:"كامويش صديق لشيكوبانزا لاعب الزمالك، ويتواجد معه بشكل يومي، وقد هدد الأهلي بتوقيع عقوبات عليه".

واختتم تصريحاته قائلًا:"أدعو أن يواجه الأهلي فريق صن داونز، وأتوقع أن تسفر القرعة عن هذه المواجهة، وإن شاء الله يحقق الأهلي الفوز حتى نغلق هذا الملف ولا تتحول إلى عقدة".