رابطة الأندية لـ ستاد المحور: لم نتلق تحذيرات طبية تمنعنا من إقامة المباريات أول أيام شهر رمضان

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية، أكد على أن المباريات المحدد لها يوم الخميس المقبل ستقام كما هو محدد مسبقاً.

وشدد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، على أن رابطة الأندية لم تتسلم أي تحذيرات طبية تمنع إقامة المباريات المحددة بالدوري أولى أيام شهر رمضان، حال ثبوت هلال الشهر الكريم وبدايته الخميس المقبل.

وقد طالب الإعلامي أمير هشام من رئيس رابطة الأندية أحمد دياب بتأجيل مباريات الدورى المصرى التي يتزامن مع موعد أول أيام رمضان .

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " صباح الفل .. أتمنى من النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية إصدار قرار بتأجيل أي مباراة يتزامن موعدها مع أول أيام شهر رمضان الكريم ولو لمدة 24 ساعة فقط.