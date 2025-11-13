الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور

وجهت وزارة الداخلية مأموريات إلى كافة المحافظات لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بخاصة فى المناطق الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً إنطلاقاً من الدور الإنسانى والإجتماعى للوزارة ، وذلك تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة كلنا واحد وتحت شعار بداية شتاء دافىء .

الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين

حرصت مأموريات الوزارة على الوصول للمواطنين فى محال إقامتهم وأماكن عملهم وسط ترحاب كبير منهم بجهود الوزارة ودعمها المتواصل الذى تقدمه لكل فئات المجتمع على مدار العام لتخفيف الأعباء عنهم.

إمتدت المأموريات إلى المناطق الحضارية الجديدة من منطلق دعم الوزارة المتواصل لأهالى هذه المناطق وحرصها على توفير حياة كريمة لهم إتساقاً مع توجه الدولة نحو توفير سكنٍ كريم ورعاية إجتماعية لائقة ما يعكس توفير البعد الإنسانى والإجتماعى فى أداء الرسالة الأمنية.

وقد شملت المبادرة توزيع مساعدات عينية ومستلزمات شتوية على المرضى بالمستشفيات فى إطار الدعم النفسى والمعنوى الذى تقدمه الوزارة لهم وهو ما ساهم فى رسم البهجة والفرحة على وجوههم تقديراً لهذه اللمسة الإنسانية .

وفى إطار سعى الوزارة المتواصل لتقديم الدعم والرعاية الإنسانية للأطفال الأيتام من خلال مبادراتها المختلفة التى تهدف إلى توفير المساعدات العينية وتحقيق الإستقرار النفسى والمعنوى لهم فقد إمتدت المبادرة إلى توزيع مساعدات عينية على الأيتام بدور رعاية الأيتام الأمر الذى ساهم فى رفع روحهم المعنوية وخلق حالة من السرور والبهجة لديهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها فى إطلاق المبادرات المجتمعية والإنسانية التى تستهدف دعم المواطنين ، وتوفير سبل الراحة والإستقرار لهم ، بما يسهم فى ترسيخ قيم التكاتف والتلاحم بين الشرطة والمجتمع.